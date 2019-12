Ölen PKK'lıların hesabını kim soracak?

T24 - Milliyet gazetesinde dün (24 Haziran 2010) 1984 yılından bu yana terör nedeniyle yaşanan can kayıplarıyla ilgili bir araştırma yayınlandı. Araştırmada 6 bin 653 kişi şehit olurken 5 bin 687 vatandaş da öldü. Yine ölen PKK sayısı da 29 bin 704 olarak açıklandı.



Mehmet Yılmaz'ın Hürriyet gazetesinde "30 bin ölü PKK'lının hesabını soran yok mu?" başlığıyla yayımlanan (25 Haziran 2010) yazısı şöyle:





Dün Milliyet’te PKK’nın eylemlerini başladığı 1984 yılından bu yana terör nedeniyle yaşadığımız can kayıpları ile ilgili bir araştırma haberi yayımlandı.



6 bin 653 kişi şehit olmuş, 5 bin 687 sivil terör saldırılarında yaşamını yitirmiş.



Ölen PKK’lı sayısı ise 29 bin 704.



Belli ki dağlardaki sığınaklarında güvenlik içinde yaşayan PKK’nın terör ağalarının bu kayıplar umurlarında bile değil.



PKK’nın başındakiler, bir gece vakti bilmem nereye karakol basmaya gönderdikleri o insanların çoğunun öleceğini biliyorlar, ama yine de bundan vazgeçmiyorlar.



Bir hayalle kandırılarak ya da tehditle dağlara çıkarılan çocuklar ölmeli ki onlar bulundukları konumları koruyabilsinler. Onların kanlarından besleniyorlar, ne kadar çok kan akarsa kendi küçük saltanatlarını sürdürebileceklerini biliyorlar.



Kürtler adına siyaset yaptıklarını söyleyenler, bu ölümlerden rahatsız olmuyorlar mı?



Dillerinden “kirli savaş” sözünü düşürmeyenler, bu ölümleri finanse eden şeyin uyuşturucu kaçakçılığı, haraç ve belediye yolsuzlukları olduğundan haberdar değiller mi?



Oylarını aldıkları insanlara karşı bir sorumlulukları yok mu?



Oylarını aldıkları insanların çocuklarının dağ başlarında ölüp gitmesine karşı seslerini neden yükseltmiyorlar?



Bu sadece korkudan mı kaynaklanıyor, yoksa onlar da varlıklarını bu ölümlere mi borçlu olduklarını düşünüyorlar?



Bu strateji binlerce çocuğumuzun yaşamına mal oluyor.



Artık Kürtler için siyaset yaptıklarını söyleyenlerin içinden de bu şiddete karşı sesini yükseltecek birilerinin çıkması gerekiyor!



BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, PKK’ya “Silah bırak” çağrısı diliyorum ki Kürt siyasetçiler içinde tekil bir ses olarak kalmasın!





Bu işi siyasetçiden daha iyi biliriz



Başbakan, terör olayları ile ilgili haberlerin verilmesini “PKK ile işbirliği” olarak niteliyor.



Ateş düşen evlerdeki yas görüntülerinin sansürlenmesini istiyor.



Uzun süre gazete yöneticiliği yaptım. Her terör saldırısından sonra gazetelerin yazıişlerine hâkim olan duyguyu iyi biliyorum.



Gazeteci haberi vermek zorundadır, işi budur.



Öte yandan bu tür haberleri verirken de kılı kırk yarar. Terörist toplumda korku yaratmak ister, gazeteci de vereceği haberin bu korkuyu besleyip büyütmesini istemez.



Dünyanın hemen her yerinde, normal bir gazeteci bu iki durumun yarattığı çelişkiyi çözmeye çalışır.



Şiddetin toplumda korku yaratacak boyutunu küçültmek ama haberi de vermek gerekir.



Televizyonlarımızda ve gazetelerimizde benzer görüntülerin defalarca tekrarlanması, haberi verme amacını aşar. Bundan kaçınmalıyız.



Öte yandan bu tür haberleri verirken kamuoyunun dikkatini de terörün çirkin yüzü üzerine çekmek, teröristi yalnızlaştırmak, teröre karşı ortak bir bilinç yaratmak da gerekir.



Haberi yok saymak, fısıltı gazetesini büyütür, terörün yaratmak istediği korkuyu daha çok besler.



Ve elbette hükümet emriyle bazı haberlerin verilmiyor olması da sadece sansüre işaret eder.



Gazetecilerin hangi haberi verecekleri, hangisini veremeyeceklerine hükümetlerin karışması demokratik bir ülkede olacak şey değildir!