Ölen oğlunun kalbini bir başkasında dinledi

ABD’de yaşayan ve geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu oğulları Caleb’i kaybeden Beaver ailesi oğullarının organlarını bağışladı. Ailenin, Caleb’in kalbiyle hayata tutunan Charles Shelton’la buluşma anı yüzlerce insanı gözyaşına boğdu.



ABD’nin Mississippi eyaletinde yaşayan April ve Owen Beaver çifti geçtiğimiz sene 16 yaşındaki oğulları Caleb’i kaybetti.

Felç geçirdikten sonra girdiği komadan çıkamayan Caleb’in kalbi ülkenin diğer ucunda, Kentucky’de yaşayan ve rahatsızlığından dolayı donör bekleyen psikiyatr Charles Shelton’a yaşaması için ikinci bir şans verdi.

Shelton Caleb’in ailesiyle tanışmak isteyince iki aile Mississippi havaalanında buluştu. Caleb’in annesi Shelton’la karşılaştığı an gözyaşlarını tutamadı.

Shelton Beaver çiftiyle buluşmaya eşi ve iki oğluyla birlikte geldi. Bugüne kadar birbirilerini hiç görmeseler de iki ailenin fertleri tanıştıkları an birbirilerine sarıldı.

Caleb’in annesi yanında getirdiği steteskopla Stenton’ın kalbini dinlemek istedi. O sırada havaalanında bulunanlar bu duygusal sahneyi izlerken gözyaşlarını tutamadı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Stenton’ın kalp atışlarını dinledikten sonra ağlayan April Beaver duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Şu an yaşadığımı kelimelerle tarif edemiyorum. Bu Caleb! Kalbi o kadar güçlü atıyor ki!”