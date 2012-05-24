Ölen oğlunu boynunda taşıyor

17 yaşındaki oğlu kanser yüzünden ölen Hong Konglu anne, oğlunun küllerini önce elmasa çevirdi. Anne 'oğlunu' haç formundaki bir kolyeye yapıştırdı ve şu an boynunda taşıyor.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Çin'e bağlı Hong Kong'da son yıllarda tuhaf bir iş kolu oluştu. İsviçre merkezli Algordanza adlı bir şirket, ölülerin küllerini elmasa dönüştürüyor.

Hong Konglu anne Eva Wu 2011 Ocak ayında 17 yaşındaki oğlunu nadir bir kanser hastalığı nedeniyle kaybetti. Uzun zaman önce kocasından boşanan Wu, kanserden hayatını kaybeden oğlunu tamamen yitirmemek için Algordanza adlı şirkete başvurdu. İsviçre merkezli şirket 2007 yılından beri, ölülerin küllerini laboratuvarda belli işlemlerden geçirerek elmasa dönüştürüyor.

Algordanza şirketinin Hong Kong'daki temsilcisi Scott Fong, ölünün küllerinden imal edilen çeyrek karat bir elmasın fiyatının 3 bin dolar, 2 karat bir elmasın fiyatının ise 37 bin dolar olduğunu söyledi.

9 saatlik işlemden geçiyor

Şirket yetkilisi Fong külleri elmasa dönüştürme işlemini ise şu cümlelerle anlattı: "Ölüden alınan 200 gram kül laboratuvara gönderiliyor. Filtreden geçirilen kül yüzde 99 oranından saflaştırılarak karbona dönüştürülüyor. Daha sonra işlemden geçirilerek ipeksi, siyah bir grafite dönüştürülüyor. Volkan sıcaklığında bir makine, saflaştırılmış külü 9 saatlik bir işlem sonrasında sentetik bir elmasa dönüştürüyor"

'Fiyatlarımız uygun'

Algordanza'nın temsilcisi Fong, küllerden oluşturdukları elmasın fiyatının çok pahalı olmadığını belirterek, "Hong Kong'da bir cenaze töreni, tabutuyla birlikte 2 bin dolardan başlayıp 200 bin dolara kadar çıkabiliyor. Bu rakamlara baktığımızda bizim fiyatlar oldukça uygun" dedi.

'Kolyeyi takınca huzur buldum'

17 yaşındaki oğlunun küllerinden yaptığı elması, haç formundaki bir kolyeyle boynuna takan Eva Wu ise, duygularını şu cümlelerle ifade ediyor: "Oğlum hayattayken beni rahatlatmak için elinden geleni yapardı. Anne öleceğimi biliyorum. Nereye gideceğimi de biliyorum. Kalbimde İsa inancını taşıyorum, benim için üzülme. Bu kolyeyi boynuna taktıktan sonra huzur buldum. Onu sürekli yanımda taşıyorum" dedi.