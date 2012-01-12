-Ölen nişanlısıyla evlendi ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Tayland'da bir televizyon müdürü, trafik kazasında hayatını kaybeden nişanlısıyla evlendi. Pattayadailynews internet sitesinin haberine göre, 28 yaşındaki Chadil Deffy, 10 yıldır beraber olduğu nişanlısı Sarinya Kamsook ile evlilik hazırlıkları yaparken, 29 yaşındaki kız trafik kazasında yaşamını yitirdi. En büyük isteğinin nişanlısıyla evlenmek olduğunu belirten Deffy, kazadan dört gün sonra Kamsook'un gelinlik giydirilmiş cesediyle ülkenin kuzey doğusundaki Surin vilayetinde bir Budist tapınağında evlendi. Kamsook'un beyaz tül eldiven giydirilmiş eline nikah yüzüğünü takan Deffy, "Aşkımız çok büyüktü. Ancak olacakları değiştiremeyiz. Bugün en büyük arzumu yerine getiriyorum. Ruhlarımız sonsuza dek birleşti" dedi. Bir televizyon kanalı tarafından görüntüleri yayımlanan düğünün fotoğraflarına Deffy facebooktaki sayfasında da yer verdi. Düğünün ardından gelin defnedildi.