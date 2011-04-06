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Yaşam

Ölen madencinin eşine taciz!

Zonguldak’ta 17 Mayıs 2010’daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci arasındaki Kadir Ötgüç’ün eşini taciz ettiği öne sürülen kayınpederi tutukla

06 Nisan 2011 03:00

T24 - Zonguldak’ta 17 Mayıs 2010’daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci arasındaki Kadir Ötgüç’ün eşini taciz ettiği öne sürülen kayınpederi tutuklandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010’da meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden madencilerden Kadir Ötgüç’ün (32), 23 yaşındaki eşi F. Ötgüç, Çaycuma ilçesinde birlikte yaşadığı kayınpederi hakkında cinsel taciz iddiasıyla şikayette bulundu. 

Ölen madencinin eşine şok taciz

Patlamadan 17 gün sonra Çaycuma Devlet Hastanesinde erkek çocuğu dünyaya getiren Ötgüç’ün şikayeti üzerine gözaltına alınan eşinin babası M. Ötgüç (65), jandarma tarafından sorgulanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İkinci çocuğunu göremeden ölen eşinin adını verdiği oğlu ve 5 yaşındaki çocuğuyla kayınpederinin evinde yaşamayı sürdüren F. Ötgüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin kendisini kabul etmediğinden çocuklarıyla birlikte kayınpederinin evinde yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Ailesinin "çocuklarını bırak öyle gel" dediğini ve kendisine sahip çıkmadıklarını savunan F. Ötgüç, "Eşimin ölümünün ardından kayınpederim ’bana kaldın’ diyerek beni taciz etmeye başladı" dedi.

Daha sonra kayınpederinin tacizlerini sürdürdüğünü ve kendisine tecavüz etmeye kalkıştığını öne süren F. Ötgüç, "Bunun üzerine kavga ettik. Kayınvalidem o dönem bana destek oldu. Tacizler nedeniyle jandarmaya şikayetimin ardından kayınpederim tutuklandı. Şu anda kayınpederimin evinde yaşamayı sürdürüyorum.

Çünkü ailem bana destek olmuyor. Benden çocuklarımı yanımda getirmememi istiyorlar. Babaları ölen evlatlarımı bir de annesiz bırakamam" diye konuştu.

Eşinin ölümünün ardından devletin kendilerine verdiği yardım paralarını da kayınpederinin aldığını iddia eden Ötgüç, "Sadece 5 bin lira aldı.

Çocuklarımın hiçbir ihtiyacını da karşılamadı" dedi.


BABALAR GÜNÜ’NDE AA’YA KONUŞMUŞTU

Geçen yıl Babalar Günü öncesi gelini, eşi ve torunlarıyla, oğlunun mezarını ziyaret ederek dua eden emekli maden işçisi M. Ötgüç, Babalar Günü’nde oğlunun yanında olamamasının üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, "Her Babalar Günü’nde elimi öperdi. Şimdi gönüller kırık, moralimiz bozuk. Çocuğum körü körüne öldü. Torunlarım babaları yerine benim elimi öpecekler" demişti.



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