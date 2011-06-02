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ÖLEN MADENCİLERİN YAKINLARI AÇLIK GREVİNDE BURSA (A.A)

02 Haziran 2011 23:46

-ÖLEN MADENCİLERİN YAKINLARI AÇLIK GREVİNDE BURSA (A.A) - 02.06.2011 - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki maden ocağında grizu patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınları, davada tutuklu sanık kalmamasına tepki amacıyla açlık grevine başladı. Bükköy'de 2009 yılının Aralık ayında 19 kişinin hayatını kaybettiği grizu patlamasıyla ilgili  Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, bugün devam edildi. Haklarında ''Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek'' suçundan 20'şer yıla kadar hapisleri istenen maden ocağının işletme müdürü Hayrettin Ç. (47) ve taşeron firmanın sahibi Fahrettin Ş. (51) tahliye edildi. Duruşma, 28 Temmuz'a ertelendi. Kararın ardından, patlamada eşlerini kaybeden kadınlar gözyaşlarına hakim olamazken, madencilerin yakınları Fomara Meydanı'nda açlık grevine başladı. Madencilerin ailelerinden 30 kişi, adalet yerini bulana kadar greve devam edeceklerini söyledi. Mustafakemalpaşalılar Derneği Başkanı Halim Çapkın, davanın iki yıldır sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, ''Bırakın karara bağlanmasını, daha karmaşık hale geldiğini görüyoruz. Ailelerimizin artık dayanacak gücü kalmadı. Adaletin bir an önce tecelli etmesini ve suçluların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Bugün itibarıyla grizu faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları ile açlık grevine başlamış bulunmaktayız'' dedi.

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