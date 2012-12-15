Ölen kedisi için 5 dönüm tarla satın aldı

İstanbul'da Aziz Hortoğlu adlı bir iş adamı, 16 yıldır birlikte yaşadığı kedisi ölünce, Kırklareli'nin Demircihalil köyünde 5 dönüm tarla alarak mermerden mezar yaptırdı.

İş adamı Hortoğlu, 16 yıl önce İstanbul Yeşilköy'deki evinin önünde bulduğu yavru kediye bakmaya başladı. ''Panter'' adını verdiği kedisini yıllarca yanından ayırmadığını ifade eden Hortoğlu, kedinin yaklaşık 1 yıl önce ölmesi üzerine büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

'16 yıl beraber güldük, beraber üzüldük'

Hortoğlu, ''Arkadaş gibi bir birimize destekçi olduk. O beni gördüğünde sevinirdi ben onu gördüğümde mutlu olurdum. Moralim bozuk olduğunda onunla konuşurdum. Evimden çıkıp arkadaş gibi caddelerde gezerdik. 16 yıl onunla beraber güldük, onunla beraber üzüldük. Panter ölünce çok büyük bir şok yaşadım'' şeklinde konuştu.



'Kedimin mezarını ziyaret ediyorum'



Hortoğlu, kedisinin ölmesinin ardından İstanbul'da 2 gün boyunca kedisini defnedecek bir yer bulamadığını anlattı.

Yanında çalışan bir arkadaşının yardımıyla kedisi Panter'e mezar yapmak için bir tarla satın almaya karar verdiğini ifade eden Hortoğlu, ''Yanımda çalışan bir arkadaşımın köyü Demircihali'de bir tarlanın satıldığını duyduk.

5 dönüm büyüklüğündeki tarlayı satın aldım. Kedim 'Panter'i oraya defnettik. Ardından mermerden bir mezar yaptırdım. Ara sıra kedimin mezarını ziyaret ediyorum. Onu çok özlüyorum'' şeklinde konuştu.



'PANTER'dir benim adım'



Kedinin renkli fotoğrafının bulunduğu mezar taşında, ''PANTER'dir benim adım. 16 yıl İstanbul'da kaldım. 31.01.2012'den sonrasını hatırlamıyorum. Şimdi burada kalıyorum'' ifadeleri yer aldı.

Tarlada ayrıca yaklaşık 1,5 metre boyunda ve üzerinde kendinin renkli fotoğrafı olan bir tabela bulunuyor. Tabelanın üzerinde ise, ''Panterin yeri'' ibaresi yazıyor.