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Yaşam

Ölen eşinin maaşı almak için nikahsız yaşadı

Sakarya’da bir kişinin, 15 yıl önce ölen eşinin maaşını alabilmek için ikinci eşi İ.T. ile resmi nikah yapmadığı öne sürüldü.

12 Mayıs 2009 03:00

Sakarya’nın Geyve İlçesi’nde 15 yıl önce eşi ölen, ancak daha sonra eşinin maaşını almaya devam etmek için ikinci eşi İ.T. ile resmi nikah yapmadığı öne sürülen 43 yaşındaki Z.Ş. hakkında dolandırıcılık davası açıldı.

Olay, Geyve jandarmasına yapılan ihbar üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre Z.Ş., malulen emekli olduktan sonra 15 yıl önce ölen resmi nikahlı eşi H.Ş.’nin malul maaşını nikahsız eşi olmasına rağmen almaya devam etti.

Yapılan araştırmada Z.Ş.’nin eli olduğu İ.T. ile nikah kıymadığı ve ölen eşinin maaşını aldığı belirlenince Z.Ş. jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Sorgusundan sonra Z.Ş., dolandırıcılık suçlamasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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