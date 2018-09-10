Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun sahibi oldular'

İngiliz bir çiftin ölen çocuklarının spermini alıp suni dölleme ve taşıyıcı annelik ile torun sahibi olduğu belirtildi.

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesinin haberine göre ABD'nin California eyaletinde yer alan özel bir klinik, 26 yaşında motosiklet kazasında ölen bekar adamın ebeveynlerinin bu yöntemle torun sahibi olduğunu açıkladı.

Lucy Bannerman imzalı habere göre adamın cesedi kazadan iki gün sonra bulunmuş, çiftin tek çocuğu olan adamın spermleri bulunur bulunmaz dondurulmuştu.

Çiftin adını açıklamasa da "çok zengin ve ünlü bir aile" olduğunu söyleyen La Jolla adlı klinik, 2015 yılında doğan torun için cinsiyet seçim tekniklerinin kullanıldığını, böylece ailenin isteği üzerine bebeğin erkek doğduğunu duyurdu.

Kliniğin başındaki Dr. David Smotrich, üç yaşındaki çocuğunun İngiltere'de dedesi ve büyükannesi ile olduğunu, yaşlı çiftin aynı zamanda çocuğun yasal velisi olarak kaydedildiğini belirtti.

Sürecin 60 ila 100 bin sterlin (500 - 850 bin TL) arasında bir maliyeti olduğunu vurgulayan Dr. Smotrich, çiftin çocuğunun ölmeden önce sperminin kullanımına rıza vermediğini, bu yüzden yapılanın İngiliz hukukuna göre suç kabul edilebileceğini de söyledi:

"Çift çocuklarını çok trajik bir şekilde kaybetti ve çaresizce bir torun istedi. Onlara yardımcı olabilmek benim için bir ayrıcalıktı.

"Cansız bir bedenden alınan spermle bir bebek dünyaya getirmek çok sıra dışı bir olay. Bugüne kadar bunu yalnızca beş defa yaptım.

"Bu çift kesinlikle bir erkek torun istiyordu. İngiltere'de cinsiyet seçme teknikleri yasal olmadığı için ABD'ye geldiler."

İngiltere'de de her yıl ortalama beş bebek, babalarının ölümünden sonra dölleniyor. Bebeklerin bir kısmı babaları hayattayken alınan spermlerle, bir kısmı da öldükten sonra alınan spermlerle döllenerek dünyaya geliyor.