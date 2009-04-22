Ölen çocuğu kopyaladılar



Ölen 3 kişiden embriyon

Amerikalı bir yapay döllenme uzmanı, bir insanı kopyalanabileceğini ve kopyaladığı 14 insanembriyonundan 11’ini, 4 kadının rahimlerine yerleştirdiğini söyledi.Güney Kıbrıs asıllı Amerikalı doğum uzmanı Panayiotis Zavos’un kopyalama işlemini kayda alan bağımsız belgesel film yapımcısı Peter Williams, İngiliz Independent gazetesine, kopyalamanın gerçekleştiği ve kadınların rahimlerine kopyalanmış insan embriyonu yerleştirildiği açıklamasını yaptı. Zavos’un, İngiltere’de suç teşkil eden ve birçok ülkede yasa dışı olan bu işi, muhtemelen kopyalamayla ilgili herhangi bir yasağın bulunmadığı Orta Doğu’da gizli bir laboratuvarda yaptığı belirtildi.Kentucky ve Güney Kıbrıs’ta doğum klinikleri bulunan Zavos’un, rahimlerine kopyalanmış insan embriyonu yerleştirdiği, İngiltere, ABD ve Orta Doğu’daki bir ülkeden gelen kadınlardan üçünün evli, birinin bekâr olduğu kaydedildi. Doktor Zavos, Independent ile yaptığı söyleşide, 4 girişimin hiçbirinin hamilelikle sonuçlanmadığını belirterek, bunun, ebeveynin deri hücrelerinden kopyalanmış bebek üretme yönünde süregelen ciddi girişimlerinin "ilk bölümü" olduğunu söyledi. Zavos, "Bu yapan ben olmayabilirim, ama kopyalanmış çocuk yolda. Hiç şüphesiz bu olacak" dedi.Zavos ayrıca, 10 yaşında trafik kazasında yaşamını yitiren Cady adlı bir kız çocuğu dahil olmak üzere, ölmüş 3 kişiden kopyalanmış embriyonlar ürettiğini, bunu, yaslı ailelerin, sevdikleri kişilerin biyolojik kopyalarını yaratıp yaratamayacağını sormaları üzerine yaptığını açıkladı. Bu kişilerin cesetlerinden aldığı dondurulmuş kan hücrelerini, insan yumurtası değil, genetik materyalinden arındırılmış inek yumurtalarıyla kaynaştırdığını söyleyen Zavos, Cady’den alınan kan hücrelerinin gelecekte dondurulmuş hibrid embriyondan ayrıştırılarak, çekirdeği çıkarılmış boş bir insan yumurtasıyla kaynaştırılabileceğini, bu çifte kopyalamanın, Cady’nin kopyasının yaratılması için rahme yerleştirilebilecek insan embriyonu üretebileceğini kaydetti.Doktor Zavos, bir-iki yıl içinde kopya bebeğe sahip olma yönündeki çabaları artıracaklarını ifade ederek, bu bağlamda bir sonraki bölümde tedaviye ihtiyaç duyan daha genç 10 çiftle çalışacaklarını söyledi.Belgesel filmini Discovery Channel için çeken, 2003 yılından bu yana kopyalama girişimlerini kayda alan Peter Williams, Panayiotis Zavos’un çalışma arkadaşı olan Karl Illmensee tarafından gizli bir laboratuvarda yapılan kopyalama işlemi sırasında orada bulunduğunu belirtti.Bazı bilim insanları, güvenli olmadığından, kopyalanan hayvanlar, normalden daha fazla ciddi gelişim sorunlarına sahip olabileceğinden ve gebelikler sıklıkla düşükle sonuçlandığından, kopyalamanın, insanlar üzerinde denenmesinin çok tehlikeli olduğuna inanıyor.