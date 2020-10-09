Ölen 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasında ifadeler ortaya çıktı: Eve herhangi birileri girmiş olabilir

Çorum'da, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki R.Y. adlı oğlan çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla tutuklanan anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.’nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Anne Z.B.Y. oğlunun cinsel istismara uğramasının mümkün olmadığını belirtirken, erkek arkadaşı B.Ç. ise, "Eve herhangi birileri girmiş olabilir" dedi.

Çorum'da dün rahatsızlanan 3 yaşındaki oğlan çocuğu, annesi ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden çocuğun cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine doktorlar polise haber verdi. Çocuğun annesi ile erkek arkadaşı gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

Savcılıkta verilen ifadelere göre anne Z.B.Y. oğlunun cinsel istismara uğramasının mümkün olmadığını belirtirken, erkek arkadaşı B.Ç. ise, "Eve herhangi birileri girmiş olabilir" dedi.

Anne Z.B.A., oğlunun cinsel istismara uğramasının olmayacağını belirterek, "Oğlum doğuştan kalp hastasıdır. Sık sık hastaneye götürüyoruz. Hasta İstanbul’da tedavi gördü. Ayrıca Koronavirüs nedeniyle de ben eve hiçbir zaman misafir almadım. Oğlum öldüğü gün kabızdı. Ayrıca oğlumun kanaması olsa ben görürdüm. O gün oğlumun altını ben değiştirdim. Öyle bir bulgu olsa ben de mutlaka fark ederdim. Oğlumu doğduğu günden bu yana hastalığı nedeniyle de yanından hiçbir zaman ayrılmadım. İstismar olayını kabul etmiyorum" dedi.

B.Ç. ise "Çocuk kalp hastası olduğu için fenalaşmıştı. O gün hastaneye götürdük. Hastanede serum takmışlar. Aslında biz çocuğu İstanbul’a götürmek istedik, çünkü bugüne kadar tüm tedavileri orada yapılmıştı. O gün buradaki hastanede yatmasını istemedim. Doktor ise 'Bu çocuğu götürmeyin yolda çocuğu kaybedebilirsiniz' dedi. Pandemi dolayısıyla eve zaten hiç misafir almıyorduk, enfeksiyon kapma riski oldukça fazlaydı. İstismar olayını bilmiyorum. Eve herhangi birileri girmiş olabilir" dedi.