'Öleceğimi sandım'

Sıcak adlı filmin sualtı çekimlerinin hazırlığı için tüple 12 metre dalan Cem Özer, vurgun yediği iddiasıyla hastahaneye kaldırıldı



Abdullah Oğuz'un yönetmenliğini yaptığı "Sıcak" adlı filmin sualtı çekimlerinin hazırlığı için, Bozcaada'nın Akvaryum Mevkii'nde rol arkadaşı Ebru Akel ile birlikte, Burçak Dalış Okulu'nun eğitmenleri gözetiminde tüple 12 metre dalan Cem Özer, dışarı çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra rahatsızlanmıştı. Ellerinde, ayaklarında uyuşma ve halsizlik şikayetiyle, ambulansla Bozcaada Devlet Hastahanesi'ne kaldırılan ve vurgun yediğini iddia eden Özer, "Dalış yaptığım için vurgun yediğimi zannettim. Bir anda bütün hayatım gözlerimin önünden geçti" dedi.



Beyin damarlarında daralma görüldü



Yapılan ilk tetkikten sonra vurgun yemediği anlaşılan Özer, taburcu olup film setine döndükten sonra akşam saatlerinde yeniden rahatsızlandı. İkinci kez aynı duyguları yaşayınca bu kez panik olan Özer, Çanakkale Devlet Hastahanesi'ne götürüldü. Burada tomografisi ve MR'ı çekilen Özer'in beyin damarlarında daralma olduğu, buna bağlı olarak kan dolaşımı bozukluğu teşhisi kondu. Apar topar İstanbul'a dönen Cem Özer, soluğu Amerikan Hastahanesi'nde aldı.



Dün öğle saatlerinde eşi Nurgül Yeşilçay'la birlikte hastahaneden ayrılan Özer, hastahanenin kapısında doktoru Emir Goldenbeg ile bir süre sohbet ederek sağlık durumu hakkında son bilgileri alırken, "Türk solundaki genel rahatsızlık bana da nüksetti. Sol tarafım uyuştu, beynimdeki kılcal damara minik bir pıhtı gelip gitmiş ama şimdi çok iyiyim" açıklamasını yaptı.



Amerikan Hastahanesi'nden yapılan açıklamada ise Cem Özer'in beyin kılcal damarında strese bağlı olarak daralma oluştuğu, yapılan müdahale ile sorunun giderildiği, kalıcı etki olmadığı ve problemin dalmaktan değil, sadece stresten kaynaklandığı belirtildi. Eşi Nurgül Yeşilçay'ın bir an olsun yalnız bırakmadığı Cem Özer'in iki gün istirahatin ardından çalışabileceği belirtildi.

