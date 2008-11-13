Öldürüp yaktı, babayla cesetleri aradı!

Öldürüldükten sonra yakılan 11 yaşındaki Emre ile 12 yaşındaki Mehmet Kavaklı kardeşlerin iki katil zanlısından biri dayı oğlu çıktı. İki zanlının, babayla birlikte çocukları aradığı anlaşıldı





Küçükçekmece’de boğularak öldürüldükten sonra yakılan 11 yaşındaki Emre ile 12 yaşındaki Mehmet Kavaklı kardeşlerin katil zanlıları olarak gözaltına alınan 2 kişi, babanın akrabası ve tanıdığı çıktı. İki zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Zanlı İsmail Yıldız’ın, çocukların babası Veli Kavak’la aynı işyerinde çalışan dayısının oğlu Dursun Ay’ın ise aynı işyerinin servis şoförü olduğu belirlendi. Şüpheliler çocukları fidye için kaçırdıklarını öne sürdü. Ancak, 600 YTL maaşla konfeksiyonda çalışan babadan fidye talep edilecek olması şaşırtıcı bulundu.



Baba Kavaklı, “Kayboldukları gün Dursun’un minibüsüyle bütün gece çocukları aradık. İsmail de yanımızdaydı. İsmail, ‘inşallah katilleri bulunur’ dedi, çayımızı içti” dedi.



Cinayeti itiraf ettiler



Samsunlu Kavaklı ailesi, 1999’da Halkalı’ya taşındı. Veli Kavaklı 5 yıl önce dayısının oğlu olan İsmail Yıldız aracılığıyla şimdiki çalıştığı işe girdi. Ailenin trajedisi, çocukları Emre ve Mehmet’in 1 Kasım’da oynamak için evden dışarı çıkmasıyla başladı. Ertesi gün iki çocuk boş bir arazide yakılmış olarak bulundu. Olayı soruşturan polis, dün sabah katil zanlısı olarak akraba İsmail Yıldız ile arkadaşı servis şoförü Dursun Ay’ı gözaltına aldı.

Polis, zanlıların cinayeti itiraf ettiğini belirtti. Zanlıların polise, “Biz neden böyle bir şey yaptık anlam veremiyoruz” dedikleri öğrenildi.



Misinayla boğdular



Alınan bilgiye göre, iki kardeş, akrabaları bulunan ve babalarının servis minibüsü olan araca çekinmeden bindi. İki kardeşe içinde uyku ilacı bulunan meyve suları ikram edildi. Ancak, uyuması beklenen çocuklar mideleri bulanıp inmek isteyince zanlılar izin vermedi ve çocukları ceplerinde taşıdıkları misinayla boğarak öldürdü.



Çocukların çıkan ayakkabıları da yola atıldı. Battaniyeye sarılan çocukların cesetleri boş arazide yakıldı. İfadeler üzerine araştırma yapan polis, yolda atılan ayakkabıları buldu.



Babaya sarılıp ağlamış



Milliyet’e konuşan Veli Kavaklı, “O benim öz dayımın oğlu. Aramızda hiçbir husumet yoktu, niye böyle oldu anlamadım. İsmail, hem cenazeye hem de eve gelip ‘inşallah katilleri bulunur’ dedi, çayımızı içti” dedi. Ağabey Serkan Kavaklı, “Cenazede benim yanımdaydı, sonradan evimize de geldi, babamla kucaklaşıp ağladı” diye konuştu.



Gözaltına alındıktan sonra Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen İsmail Yıldız ile Dursun Ay, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.







Polis, sohbet ederek buldu

12 kişilik özel polis ekibi, titiz bir çalışmayla cinayeti yaklaşık 10 günde çözdü. Ekip, mahalledeki okuldan dernek binalarına, camiden kahvehanelere kadar dağılıp “mülakat” denilen sohbetler yaptı. Kavaklı ailesi ve çevresi de mülakata alındı.

İsmail Yıldız’a sıra geldiğinde, olay günü işe gitmediği tespit edildi. Yıldız’ın heyecanlanması ve çelişkili konuşması, onu şüpheli olarak ön plana çıkardı. Araştırma sonrasında, Yıldız’la çok samimi olduğu servis şoförü Hasan Ay şüpheli olarak gözaltına alındı.

