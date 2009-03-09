Öldürülmemesi şarkıcı Çelik'i şüpheli yaptı

Dost Tarikatı lideri İhsan Güven ve eşinin 2004’te öldürülmesiyle ilgili davanın görüldüğü mahkemeye rapor gönderen Savcı Zekeriya Öz, cinayetin Ergenekon örgütü tarafından işlendiğini öne sürdü.



Öz, Çelik Erişçi’nin, fikri birlikteliği olduğu İhsan Güven ve Necip Hablemitoğlu gibi öldürülmemesini manidar bulduğunu yazdı, ifadesinin alınmasını istedi.



Hürriyet'in haberine göre; Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz, emekli Binbaşı İhsan Güven ve eşinin 2004 yılında öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılandığı 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği raporda, Şarkıcı Çelik Erişçi’nin, fikri birlikteliği olduğu İhsan Güven ve Necip Hablemitoğlu gibi öldürülmemesini manidar ve düşündürücü bulduğunu yazdı. Savcı Öz, değerlendirmesinde Çelik Erişçi’nin, Ergün Poyraz ve Şener Eruygur ile bağlantılarının bulunmasının da dikkat çekici olduğunu vurguladı.



Zekeriya Öz imzası ile 18 Şubat’ta 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yedi sayfalık yazıda şu ifadelere yer verildi:



Ergenekon bağlantısı



"Şarkıcı Çelik’in 2002 yılında öldürülen Necip Hablemitoğlu ve 2004 yılında öldürülen İhsan Güven ile birlikte çekilmiş fotoğrafının bulunduğu görülmüş ve bu konu tutuklu sanık Ergün Poyraz’ın yazmış olduğu Tarikat Siyaset ve Cinayet kitabının 232’nci sayfasında açıklanmıştır. Şarkıcı Çelik’in fotoğraf çektirdiği ve fikri birlikteliği olduğu bu şahısların ikisinin de, cinayete kurban gitmesi ve aynı ideolojide olmasına rağmen Çelik’e bir şey olmaması düşündürücü olduğu kadar, manidar bir durum ortaya çıkarmaktadır. Şarkıcı Çelik’in, örgüt mensubu Ergün Poyraz, Şener Eruygur ve diğer örgüt mensupları ile olan bağlantıları da göz önüne alındığında, bu şahısların örgütün direktifi ve emriyle öldürüldüğü şüphesi kuvvet kazanmaktadır.



Ergün Poyraz, İhsan Güven ile sıkı bir iletişim içindedir. Öldürüldüğü gün orada bulunmasına rağmen bunu ifadelerinde kabul etmemiş ve kitabında yazmamıştır. Bu hususta, İhsan Güven cinayetinden kuvvetle muhtemel haberdar olduğu ve bu bilgiyi sakladığı anlaşılmaktadır. İnkar ettiği bu husus, resmi korumaları tarafından yazılan günlük notlarında açıkça ifade edilmektedir. Bahse konu bağlantının, mahkeme sürecinde işlenmediğinin görüldüğü, bu bilgiler ışığında Ergün Poyraz’ın kapsamlı bir şekilde ifadesi alınabilir."



İfadeleri alınmalı



Şarkıcı Çelik Erişçi’nin, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Atilla Uğur ile bağlantılı olduğu ve onun emrinde çalıştığı yönünde iddialar bulunduğunu belirten Zekeriya Öz, Çelik Erişçi ve Ümit Sayın’ın da İhsan Güven cinayeti davası kapsamında mahkeme tarafından ifadelerinin alınmasını istedi. Raporda, Tuzla’daki evlerinde 4 Mayıs 2004 yılında öldürülen emekli binbaşı Dost Tarikatı lideri İhsan Güven ile eşi Sibel Güven’in Ergenekon örgütü üyesi olduklarını, cinayetlerin de Ergenekon örgütü tarafından işlendiği şu sözlerle öne sürüldü: "Ergenekon operasyonları kapsamında tutuklanan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belge ve dökümanlarda, örgütün gerektiğinde kendi üyelerini dahi acımasızca öldürebileceklerini belirtmelerinden, örgütün yazılı katı kuralları olduğu görülmektedir."



Savcı Zekeriya Öz, 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği raporda, emniyete gelen "Kardanadam" rumuzlu bir e-posta ihbarına da yer verdi. Bu ihbardaki iddialar raporda olduğu gibi yer aldı. İhbarda, Ergün Poyraz ile jandarma ilişkisi, Kürşat adı ile anılan emekli Albay Atilla Uğur’un şarkıcı Çelik ile bağlantısı ve örgütün yargı mensupları ile ilişkisinden bahsediliyor.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Canak, 25 Şubat’taki duruşmada, Zekeriya Öz’ün imzası bulunan yedi sayfalık raporda, İhsan Güven cinayetiyle ilgili 17 madde sıralandığını anlattı.



Mahkeme dinleyecek



Başkan Canak, raporda sonuç olarak, "Ergenekon" davasının tutuklu sanıklarından Ergün Poyraz, Habip Ümit Sayın ile şarkıcı Çelik Erişçi ve Ayşe Ersoy’un dinlenerek olayın aydınlığa kavuşturulmasının talep edildiğini söyledi. "Ergenekon" davasının tutuklu sanıklarından Ergün Poyraz ve Habip Ümit Sayın’ın tanık sıfatıyla dinlenmelerine karar veren Mahkeme Heyeti, tanıklar Çelik Erişçi ve Ayşe Ersoy’un da duruşmaya zorla getirilmelerini hükme bağladı. Emekli Binbaşı İhsan Güven ile eşi Sibel Güven’in Tuzla’daki evlerinde öldürülmesine ilişkin İBDA-C üyesi 7 sanığın yargılandığı davaya bakan mahkeme, tanık beyanları tamamlandıktan sonra dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’e gönderilmesini kararlaştırdı.



