'Öldürülmedim'

Vatan’a konuşan Aydın, tanınmış bir işadamıyla aşk yaşadığı ve bu işadamı tarafından öldürüldüğü iddiaları hakkında şunları söyledi: “Almanya’da yaşıyorum. Burada Türk firmalarının tanıtım ve reklamlarında çalışıyorum. Öldürüldüğümden başka bir erkekle evlendiğim yönünde de dedikodular çıkmış. Bunların hiçbiri doğru değil. Ayrıca İstanbullu bir kadın sevgilim de var. Benim için buraya geliyor. Babam kansere yakalandı. Onun tedavisiyle uğraşıyorum.”Kuşum Aydın son olarak geçen Temmuz’da sakal ve bıyıklı yeni imajıyla ortaya çıkmıştı.