-ÖLDÜRÜLME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - Ümraniye'de geçen hafta 8 aylık hamile kadının öldürüldüğü anın, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde, bir süre birlikte yürüdüğü Yeliz Karahasanoğlu ile tartışmaya başlayan şüpheli Mehmet Selim G'nin, yumruklayarak yere yatırdığı kadına tabancayla ateş ettiği görülüyor. Tartışma sırasında çevredeki vatandaşların olaya duyarsız kalmaları dikkati çekiyor. Mehmet Selim G, koşarak olay yerinden kaçarken, bir yolcu minibüsünden inenlerin şüphelinin arkasından koştukları görülüyor. Şüpheli Mehmet Selim G, 4 Kasımda Kazım Karabekir Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde tartıştığı Yeliz Karahasanoğlu'nu tabancayla başından vurduktan sonra kaçmış ve bir süre sonra Sultanbeyli'de gözaltına alınmıştı. Mehmet Selim G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve burada ameliyatla karnından bebeği alınan Karahasanoğlu ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.