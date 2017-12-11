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Öldürülen ünlü yönetmenin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

    İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) Şile'deki evinde öldürülen ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

11 Aralık 2017 18:33

 

 

İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) Şile\'deki evinde öldürülen ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun\'un cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı.
Uzun\'un cenazesi, sabah saatlerinde Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Uzun\'un cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı\'nın gasilhanesine götürüldü. Mustafa Kemal Uzun\'un cenaze namazının, yarın öğlen namazının ardından Teşvikiye Camii\'nde kılınacağı, daha sonra defnedilmek üzere memleketi Balıkesir Gönen\'e götürüleceği öğrenildi.

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