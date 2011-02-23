-ÖLDÜRÜLEN SENDİKACIYA TÖREN ADANA (A.A) - 23.02.2011 - Adana'da, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Hüseyin Ulukan için sendika binası önünde tören düzenlendi. Sendika binasındaki makam odasında, önceki gün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Hüseyin Ulukan'ın (51) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Kenan Evren Bulvarı'ndaki evine, ardından da sendika binası önünde oluşturulan tören alanına getirildi. Sendika bayrağına sarılı tabutu gören Ulukan'ın ağabeyi Mustafa ve diğer yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Kalfa konuşmasında, ''Bugün, Sevgili kardeşimiz, yoldaşımız, arkadaşımız, dostumuz ve çocuğumuz Hüseyin Ulukan'ı sossuzluğa uğurlamak için buradayız. Ulukan'ın silahlı bir saldırıyla yaşama veda etmesi ağırımıza gidiyor, onurumuza dokunuyor ve bir o kadar da kahroluyoruz. Sevgili Hüseyin, güzel insan, canım kardeşim seni asla unutmayacağız. Sen Türkiye sendikal hareketinin bir şehidi olarak sonsuza kadar yaşayacaksın. İsmin, bugün ve gelecekte yüreğimize saplanan bir bıçak olacak. Türk Harb-İş Sendikası seni asla unutmayacak. Yolun açık, yıldızın, ışığın bol, mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin'' dedi. Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay da acı bir olay ile karşı karşıya olduklarını belirterek, ''Birileri işten atıyor, sendikacılar canları ile bunu ödüyor. Değerli arkadaşlar, bugün sözün bittiği yerdeyiz. Ailesinin, Harb-İş'in, Türk-İş'in acısı büyük. Allah mekanını cennet yapsın, ailesine sabır versin'' dedi. Ulukan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Törene, Adana Valisi İlhan Atış, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Törenin ardından, Hüseyin Ulukan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığına götürüldü. -OLAY- Hüseyin Ulukan, önceki gün makam odasına gelen iki kişiden birinin tabancayla ateş etmesi sonucu vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır yaralanmıştı. Adana Numune Hastanesinde tedavi altına alınan Ulukan burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından kaçan ve İncirlik Mahallesi'nde İncirlik Hava Üssü'ndeki yabancı askeri iş yerine hizmet veren taşeron firmada çalışırken işten çıkarıldığı öğrenilen zanlılardan İbrahim K. yakalanırken, Mustafa K'nin arandığı bildirilmişti.