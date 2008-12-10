Öldürülen PKK'lının ailesine tazminat

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, PKK'lı Orhan Yakar'ın nasıl öldürüldüğünü anlattı: Yakalanmıştı, mayına bastı, ailesine 40 bin avro ödedik



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 18 Kasım 1996 tarihinde ölen ve otopsi yapılmadan cesedi öldüğü yerde bırakılan PKK’lı Orhan Yakar’ın ailesine ‘dostane çözüm yoluna’ gidilerek 40 bin avro (yaklaşık 80 bin YTL) ödendiğini açıkladı.

Atalay ayrıca Yakar’ın 16 Kasım 2006 tarihinde yakalandığını ve diğer PKK’lıların yakalanması için bölgeye götürülürken mayına basması sonucunda öldüğünü belirtti.



Bakan Atalay, DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın PKK’lı Yakar’ın nasıl öldüğü ve cesedinin nerede olduğuyla ilgili soru önergesine cevap verdi. Bakan Atalay, Yakar’ın yakalanmasını ve ölümünü şöyle anlattı: “Bingöl Merkez Dallıtepe bölgesine, 16 Kasım 1996 tarihinde icra edilen operasyonda çatışma bölgesinden 1960 doğumlu Mehmet oğlu Orhan Yakar’ın sağ olarak ele geçirildiği, aynı çatışmada ölen ve ele geçirilemeyen diğer HPG’lilerin cesedinin bulunduğu yeri gösterebileceğini beyan eden Orhan Yakar’ın 18 Kasım 1996 tarihinde olay bölgesine gidilirken, önceden döşenmiş mayına basmak suretiyle olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir”



Atalay, açıklamasında Yakar’ın cesedinin öldüğü yerde bırakıldığını da ifade etti. Atalay, Yakar’ın cesedinin hava ve arazi şartlarının elverişsizliği, cesedin patlama nedeniyle parçalanmış olması ve terör tehdidi sebebiyle otopsi ve adli inceleme için olay yerinden getirilemediğini kaydetti.



Atalay, Yakar’ın cenazesinin olay yerinde bırakılmasından dolayı daha önce 17 jandarma personeli hakkında Bingöl Valiliği İl İdare Kurulu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Men-i muhakeme kararı verildiğini, ancak bu kararın Danıştay 2. Dairesi tarafından bozulduğunu anımsattı. Atalay, geçen sürede isnat edilen suçun zamanaşımına uğramasından dolayı kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bildirildi.



Bakan Atalay, PKK’lı Orhan Yakar’ın ailesinin, ölüm şeklini İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne götürdüğünü söyledi. Atalay, bunun üzerine Bakanlık ile Yakar’ın ailesi arasında görüşmeler yapıldığını ve görüşmelerin ‘Dostane Çözüm Yolu’ ile sonuçlandığını, Yakar’ın ailesine 40 bin Avro ödendiğini söyledi.

