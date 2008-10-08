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Yaşam

Öldürülen PKK'lıların kimlikleri belli oldu

Aktütün Karakolu'na yaptıkları saldırıda öldürülen PKK'lılardan dokuzunun kimlikleri belirlendi

08 Ekim 2008 03:00

Terör örgütü PKK üyelerinin, Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Aktütün Karakolu'na yönelik saldırısıda öldürülen PKK'lı teröristlerden 9'nun kimlik bilgileri belirlendi. 

Saldırı 16 gün önceden biliniyordu!

Dağa çıkmaya karşı küçük bir öneri

İşte 9 teröristin kimlik bilgileri:

Özkan Tepe:
Kod adı Akif Ulaş. 1984 Muş Varto doğumlu. Terör ögütüne 2005 yılında katılmış.

Tahir Yara:
Kod adı Aras Dersim. 1979 doğumlu, terör örgütüne 2003'te katılmış

Kemal Bor:
Kod adı Berxwedan Ozan. 1986 Van doğumlu, terör örgütüne 2006'da Van'dan katılmış.

Mehmet Şahin Geğin:
Kod adı Delil Besta. 20 Kasım 1988 Batman doğumlu, terör örgütüne 2005 yılında memleketinden katılmış.

Recep Dorak:
Kod adı Harun Munzur. 1983 Adana Ceyhan doğumlu, 2004 yılında terör örgütüne katılmış.

Ekber Nebizade:
Kod adı Kawa Selmas. 1985 doğumlu, 2006'da PKK'ya katılmış.

Ümit Azizi:
Kod adı Leşker Ciwanro. 1981 doğumlu, 1999'da Süleymaniye'den örgüte katılmış.

Zakir Yıldız:
Kod adı Rüstem Agit. 1987 Van Başkale doğumlu, 2005'te PKK'ya üye olmuş.
 
Ciwan Hüseyin:
Kod adı Serhah Ciwan. 1982 doğumlu, 2001'de PKK'lı olmuş.


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