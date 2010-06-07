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Öldürülen Piskopos, son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da bıçaklanarak öldürülen Piskopos Padovese için görev yaptığı İskenderun Katolik Kilisesi'nde tören düzenlendi.

07 Haziran 2010 03:00

T24 - Hatay'da bıçaklanarak öldürülen Anadolu Papalık Temsilcisi Piskopos Luigi Padovese için yaklaşık 5 yıl süreyle görev yaptığı İskenderun Katolik Kilisesi'nde tören düzenlendi.


   


Padovese'nin Özel Gelişim Hastanesi morgundan alınan cenazesi, İskenderun Katolik Kilisesi'ne getirildi. Burada, Padovese'nın tabutunun üzerine statüsünü simgeleyen ve sadece törenlerde taktığı tacı konuldu. Daha sonra düzenlenen cenaze ayinini Vatikan Büyükelçisi Piskopos Antonio Lucibello yönetti.


İzmir Katolik Kilisesi Başpiskoposu Ruggero Franceschini, yaptığı konuşmada, ''Monsenyör Luigi Padovese'nin vahşice ölümünün trajik haberi bizi dehşet içinde bırakmıştır. Özellikle de bir kilise adamı olan, Türk ve Türkiye'nin dostu konumunda bir piskoposa karşı işlenen bu korkunç olayın nasıl cereyan ettiğini anlamamızdan bizi mahrum etmiştir'' dedi


Franceschini, Padovese'nin Türkiye'de yaptığı çalışmalara ve hiçbir karşılık beklemeden gerçekleştirdiği yardımlara dikkati çekerek, şunları söyledi:


''Ne monsenyör Luigi'yi öldüren eller, ne de onun yüksek kişiliğini karalamak isteyen sesler, kısacası hiç kimse bizim bu ışığımızı söndüremeyecek. Özellikle Orta Doğu topraklarının sükuneti, kalplerin barış yolunu tekrar bulması ve herkesin iyiliği için yapılan karşılıklı dayanışmanın uyumu için, onunla birlikte dua etmeye devam edeceğiz.''
     


Papa: Piskopos'un öldürülmesi bizi derinden üzdü    



Törende, daha sonra, Papa 16. Benediktus'un Genel Sekreter Kardinal Tarcisio Bertone aracılığıyla Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Antonio Lucibello'ya, gönderdiği mesaj okundu.


Mesajda şöyle denildi:


''Luigi Padovese'nin öldürülmesi bizleri derinden üzmüştür, Papa Hazretleri taziye hissiyatını sizlere nezaketle sunmamı arzulamış ve dualar eşliğinde piskoposlara, pederlere, rahip ve rahibelere ve tüm Türkiye Hristiyan cemaatlerine yakın olduğunu vurgulamıştır.


Kendisi, her biriniz ile dayanışma içerisinde, bu çobanımızın asil ruhunu Allah'ın merhametine emanet ederek, onun çobanlık ve piskoposluk kutsal göreve nail olmasından bu yana hayatının özelliğini teşkil eden, İncil'in şahitliğini cömertçe yerine getirmesiyle, aynı zamanda barış ve diyaloğa yönelik alanlarda gayretli çabalarından dolayı Allah'a şükranlarını sunmaktadır.


Piskopos Luigi Padovese'nin başına gelen bu olayın acılarıyla gözyaşı döken herkese bütün kalbiyle yakın olan Papa Hazretleri, tesellimiz ve diriliş ümidimizin kaynağı olan Mesih İsa'nın gücü aracılığıyla, havarisel kutsal takdisini üzerinize bahşetmektedir.''
    


Vali Lekesiz: Acılarınız paylaşmak için buradayız
    


Vali Celalettin Lekesiz de, ayinin ardından yaptığı konuşmada, Padovese'nin ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ''Acılarınızı paylaşmak için buradayız. Hatay, yüzyıllardır farklı dinlerin, inançların barış, huzur içinde yaşadığı bir kenttir. Birlikte yaşama kültürümüze bu elim olayın zarar vermesine hep beraber izin vermeyeceği. Merhuma rahmet, Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum'' dedi.


İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Civelek ise Padovese'nin hem yakın dostu hem de komşusu olduğunu belirterek, ''Çok derin bilgiye sahip değerli bir insandı. Onun ölümünden son derece büyük üzüntü duyuyoruz. Bir daha böyle bir olayın tekrarlanmamasını diliyorum. İnanıyorum ki o bizi görüyor ve izliyordur. Ruhu şad olsun'' diye konuştu.


CHP Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar da Padovese'nin ölümünden büyük bir üzüntü duyduğunu, böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını diledi.


Törenin ardından cenaze araca konularak alkışlarla Antalya'ya uğurlandı. Cenazenin buradan hava yolu ile Milano'ya gönderileceği bildirildi.

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