T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öldürülen müdürün okulunda eğitim yeniden başladı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in görev yaptığı Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 2 gün ara verilen eğitime bugün yeniden başlandı

20 Aralık 2017 19:42

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen\'in görev yaptığı Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde 2 gün ara verilen eğitime bugün yeniden başlandı.
Ödemiş\'in 4 bin 372 nüfuslu kırsal Kaymakçı Mahallesi\'ndeki Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nin Müdürü Ayhan Kökmen, geçen 15 Aralık\'ta öğrencisinin pompalı tüfekli saldısında ağır yaralanıp, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Kökmen\'in ölümü, ailesi, öğrencileri, öğretmen arkadaşlarını yasa boğdu. Eğitim camiasında büyük üzüntü yaratan olay, Türkiye\'nin dört bir yanında kınanırken, yaşanan travma nedeniyle Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde eğitime 18 ve 19 Aralık tarihlerinde ara verildi.
İki günlük aranın ardından bugün eğitimin yeniden başladığı okula, üzerinde, Kökmen\'in portresi  bulunan, \'Acı kaybımız. Biz geçmişiz. Bizim işimiz gelecekle\' yazılı afiş asıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve ilçedeki diğer okulların müdürleri, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın görevlendirdiği müfettişlerin incelemelerini sürdürdüğü okulu ziyaret edip, okul idareci ve öğretmenleri ile öğrencilere başsağlığı dileğinde bulundu. Kaymakçı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de okul çevresinde güevinlik önlemlerini sürdürdüğü görüldü.
Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde, 15 Aralık\'ta meydana gelen olayda, daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P., okul müdürü Ayhan Kökmen\'in odasına gitmiş, pompalı tüfekle açılan ateş sonrası yaralanan Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Cinayet zanlısı 2 öğrenci ve azmettirdiği öne sürülen U.Y.\'nin babası B.Y. tutuklanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FarukDHAAyhan KökmenKaymakçıProgramlı Anadolu LisesiKaymakçı Mahallesi KaymakçıProgramlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan KökmenAralıkDevlet HastanesiKökmenEğitimTürkiyeBizBizimMilli Eğitim MüdürüYahşiMilli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24