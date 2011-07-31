-ÖLDÜRÜLEN KADININ KOCASI ARANIYOR ADANA (A.A) - 31.07.2011 - Adana'da, polisin ''dur'' ihtarına uymayarak kaçan zanlıların terk ettikleri otomobilde cesedi bulunan kadının eşinin arandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, gece yarısı bir yaralama olayına karıştıkları iddia edilen ve polisin ''dur'' ihtarında uymayarak kaçan zanlıların, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir ara sokakta bıraktıkları araçta bulunan ve Elem Ünal'a (31) ait olduğu belirlenen kadının cesedi, Adana Numune Hastanesi Morgu'ndan alınarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Tabanca ile çeşitli yerlerinden vurulmuş halde bulunan Elem Ünal'ın 14 yıllık eşi Muhammet Ünal'ın (31), 29 Temmuz Cuma günü Bağlar Polis Merkezi Amirliğine karısının kaybolduğu ihbarında bulunduğu öğrenildi. Muhammet Ünal'ın, kayıp başvurusunda, 1 çocuk annesi eşi Elem Ünal'ın daha önce de evden kaçtığı ve bir süre sonra Adana'daki bir türkü evinde bulunarak evine getirildiği konusunda bilgi verdiği belirtildi. Bu arada, polis ekipleri, olayla ilgili olarak Elem Ünal'ın eşi Muhammet Ünal'ı arıyor. Elem Ünal'ın yakınları ise çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Muhammet Ünal'ın, eşine sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüler. Soruşturma sürüyor.