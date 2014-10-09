Öldürülen IŞİD'cinin babası konuştu

23 yaşındaki Kosavalı Arbnor Uksmayli, IŞİD saflarında savaşırken hayatını kaybetti. Baba Faik Uksmayli, oğlunun IŞİD'e katılma sürecini anlattı.

Nerodinye doğumlu Arbnor'un ölüm haberini, eşi Laura Uksmayli baba Faik Uksmayli'ye telefonla bildirdi. Acı içindeki baba Faik Uksmayli, ziyaretçi akınına uğrayan evlerinde yaşadıklarını anlattı.

Babanın anlattıklarına göre; Arbnor'un Suriye'ye gitmeyi planladığı anlaşıldığında aile Kosova polisine başvurdu.

Polisin pasaporta el koymasına rağmen olaydan iki ay sonra Arbnor, eşi ve iki çocuğuyla Suriye'ye gitti.

Baba Uksmayli bu nedenle polise tepki gösterirken, oğlunun Arnavutluk'ta sahte pasaport alarak İstanbul'a, oradan da Suriye'ye gittiğine dair duyumlar aldı.

Faik Uksmayli, oğlunu son olarak iki hafta önce kendisine gönderilen bir video kaydında savaşırken gördü.

Arbnor'un IŞİD'e katılmasında köyde bulunan caminin imamı olan Nehat Hüseyni'nin etkisi olduğunu ileri süren baba Uksmayli, Hüseyni'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis Nehat Hüseyni'yi arama çalışması başlattı ancak imam henüz bulunamadı.