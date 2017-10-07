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Dünya

Öldürülen gazetecinin başı ve bacakları bulundu

Danimarka polisi öldürülen İsveçli gazeteci Kim Wall'ın kafası ve bacaklarının bulunduğunu açıkladı

07 Ekim 2017 20:54

Danimarka polisi öldürülen İsveçli gazeteci Kim Wall'ın kafası ve bacaklarının bulunduğunu açıkladı.

Kopenhag Emniyet Sözcüsü Jens Möller Jensen, denizin altında yapılan aramalarda gazetecinin kayıp olan baş ve bacaklarının bulunduğunu doğruladı. Gazetecinin kolları ise henüz bulunamadı.

Sözcü Jens Möller Jensen, dalgıçların iki ayrı poşet bulduğunu, poşetlerden birinde kayıp gazetecinin kafası ve bacakları, diğerinde ise kıyafetlerinin bulunduğunu söyledi. Sözcü Adli Tıp yetkililerinin bulunan kafa ve bacakların Kim Wall'e ait olduğunu doğruladığını vurguladı.

İsveçli 30 yaşındaki gazeteci Kim Wall Danimarkalı araştırmacı Peter Madsen ile röportaj yapmak için, Madsen'in inşa ettiği özel denizaltıya 10 Ağustos'ta Kopenhag limanından binmiş, bir süre sonra ise kaybolmuştu.

Polis kayıp gazeteciyi bulmak için geniş çaplı arama başlatmış ve araştırmacı Peter Madsen'i gözaltına almıştı. Madsen gazetecinin bir kaza sonucu öldüğünü iddia ederek denizaltının 70 kilogramlık kapağının Wall'in başına düştüğünü, gazetecinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, kendisinin ise paniğe kapılarak cesedi denize attığını savunmuştu. 

Madsen cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Savcılık Madsen'in gazeteciyi öldürerek vüvudunu parçalara ayırmakla suçluyor. Madsen ise cinayet iddialarını reddediyor.

 

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