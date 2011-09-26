-Öldürülen Filistinli kızın ailesine tazminat TEL AVİV (A.A) - 26.09.2011 - İsrail, 2007 yılında İsrailli sınır polislerinin plastik mermisiyle öldürülen Filistinli kızın ailesine 1,6 milyon Şekel (yaklaşık 430 bin dolar) tazminat ödeyecek. Yaklaşık bir yıl kadar önce Abir Aramin adlı kızın öldürülmesinden devletin sorumlu olduğunu karara bağlayan Kudüs Bölge Mahkemesi, Aramin'in ailesine 1,6 milyon şekel tutarında tazminat ödenmesine hükmetti. İsrail mahkemesinin yargıcı Orit Efal-Gabay, kararın gerekçesinde, 10 yaşındaki Filistinli kızın ölümünde devletin ihmali bulunduğu ve plastik merminin, emirler ihlal edilerek ateşlendiğinde bir kuşku olmadığını belirtti. Yargıç kararında, kızın cenaze masrafları için 10 bin Şekel (yaklaşık 2700 dolar) ve "kaybolan yılları" için de 674 bin Şekel (182 bin dolar) ödenmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme yargıcı ayrıca, olayı çevreleyen koşulları ve benzer davaları da gözönünde bulundurarak, 900 bin Şekel (yaklaşık 243 bin dolar) kadar paranın da aileye tazminat olarak ödenmesine karar verdi. Abir Aramin, 2007 yılı Ocak ayında Kudüs'ün kuzeyindeki Anata'da, İsrail sınır polislerinin bir gösteriyi dağıtması sırasında, okulunun yanında vurulmuştu. İsrail polisi, otopsi raporuna dayanarak, küçük kızın başına gelen bir taşla öldüğünü iddia etmiş, ancak ailesi, bir hafta sonra İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem'in yardımıyla, kızın başına isabet eden bir plastik mermiyle öldüğünü gösteren patoloji raporu almıştı. Mahkemenin kararından sonra İsrail haber sitelerinden Ynet'e konuşan Filistinli kızın ailesinin avukatı Lea Tsemel de adaletin gün ışığına çıkması nedeniyle mutlu olduklarını belirtti. Baba Bessam Aramin'in bir barış eylemcisi olduğunu hatırlatan Tsemel, "Olaydan bu yana da tavrı değişmedi. Bu hikayenin bir olumlu tarafı da bu" dedi.