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ÖLDÜRÜLEN EMNİYET MÜDÜRÜ 5 KEZ SALDIRIDAN KURTULMUŞTU BAĞDAT (A.A)

29 Aralık 2010 22:06

-ÖLDÜRÜLEN EMNİYET MÜDÜRÜ 5 KEZ SALDIRIDAN KURTULMUŞTU BAĞDAT (A.A) - 29.12.2010 - Irak'ın Musul kentinde bugün düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Yarbay Şamil Ahmed Cuburi'nin, daha önce El Kaide örgütünün 5 saldırısından kurtulduğu bildirildi. Musul bölgesinde yaklaşık iki hafta önce düzenlenen ve bir El Kaide liderinin öldürüldüğü operasyonu da yöneten Cuburi'nin, bugünkü saldırıyı internette üstlenen El Kaide'nin Irak kolu olan "Irak İslam Devleti" örgütünün çökertilmesi için savaş verdiği belirtildi. Musul İli Belediyesi kıdemli yöneticisi ve emniyet teşkilatı yetkilisi Abrurrahim Şemeri, üç kardeşi de polis olan, dört çocuk babası Cuburi'nin vefatı ile ilgili olarak, "Musullular, El Kaide'yi takip eden kılıcını yitirdi" diye konuştu. Polis yetkilisi Mazur Mahmud da Cuburi'yi, "Görevini çok severdi. Vazifesine sadakati en yüksek düzeydeydi" diye anlattı. İki intihar eylemcisi bu sabah erken saatlerde, emniyet müdürlüğünde Cuburi'nin uyuduğu odasına girerek, üzerlerindeki bombaları patlatmıştı. Bir diğer intihar komandosu ise binaya girmeden vurulmuş, üzerindeki bombalar infilak etmişti. Olayda bir polis memuru da yaralanmıştı. Başkent Bağdat'ın 390 kilometre kuzeyindeki Musul, aşırı dinci militanların etkin olduğu son kentsel alan olarak düşünülüyor.

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