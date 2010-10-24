-ÖLDÜRÜLEN BELEDİYE BAŞKANI TOPRAĞA VERİLDİ DENİZLİ (A.A) - 24.10.2010 - Uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Beldesi Belediye Başkanı Nail Sancak'ın (40) cenazesi toprağa verildi. Pamukkale Üniversitesi Morgu'ndan alınan Sancak'ın cenazesi, Ulucami'ye getirildi. Cenaze, Ulucami'de ikindi vakti kılınan namazın ardından ailesinin isteği üzerine il merkezindeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine, Sancak'ın ailesi ve yakınları ile Denizli Valisi Yavuz Erkmen, MHP Genel Başkan Yardımcısı Metin Çobanoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Çapraz, Denizli Belediye Başkan Yardımcısı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Atilla Çınar, MHP İl Başkanı Zafer Kaplan, partililer, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Metin Çobanoğlu, cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, gerekli tedbirin alınmadığı kanaatinde olduklarını ifade ederek, ''Çünkü şikayetler ve daha önce koruma istekleri falan var'' dedi. ''Başkanın, savcıya suç duyurusunda bulunduğu ve koruma istediği konusunda size gelen bilgi var mı?'' sorusuna Çobanoğlu, ''Bunların takipçisi olacağız. Avukat arkadaşlarımız bunu takip edecekler. İhmali olanlar varsa onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız ama şimdi öncelikle cenazemizi kaldıracağız'' yanıtını verdi. Yenicekent'te birahane işleten M.S, K.S. ve R.S. kardeşlerle iş yeri ruhsatı dolayısıyla daha önce tartıştığı iddia edilen Yenicekent Belediye Başkanı MHP'li Nail Sancak, dün akşam beldedeki bir kahvehanede otururken, bu kişilerin bıçaklı saldırısına uğramış, Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sancak, kurtarılamamıştı.