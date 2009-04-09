Öldüren rakıda bir kişi gözaltına alındı

Bursa'da dere kenarında bulduğu ve sahte olduğu belirlenen rakılardan içen kişinin ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Bursa'da dere kenarında koli içinde buldukları ve sahte olduğu belirlenen rakıdan içen 5 kişiden 1 kişi ölmesi, 3'ü ağır 4 kişinin de tedavilerinin sürdüğü olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Hastanede ‘Metil alkol zehirlenmesi’ tanısı konulan A.K, İ.C. ve M.G'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu, H.Ö'nün de ayakta tedavi edildiği bildirildi.



Zafer Kara'nın kayın biraderi Emir Taş, aile olarak çok büyük bir üzüntü yaşadıklarını, sorumluların bir an önce yakalanmasını istediklerini belirtti. Zafer Kara'nın amcası Ahmet Kara'nın da aynı rakıdan içtiğini ve şu anda hastanede tedavi gördüğünü belirten Taş, "Amcamın durumu da kritik. Şu an yoğun bakımda. Aile çok büyük bir acı yaşıyor. 1 ve 2 yaşlarındaki iki yeğenim babasız kaldı. Kız kardeşim ilaçlarla ayakta kalıyor. Zafer'in anne babası da perişan durumda" dedi.



Taş, olayın ardından Ahmet Kara'nın 4 Nisanda Sayısal Loto'dan büyük ikramiye kazandığı, eniştesinin bu nedenle amcasıyla kutlama yaptığı yönünde dedikodu çıkarıldığını, böyle bir şeyin olmadığını ifade etti.



Bu arada, dere kenarındaki bir tahliye kanalının içine rakı şişelerinin bulunduğu koliyi bıraktığı öne sürülen, kimliği öğrenilemeyen bir büfe sahibi gözaltına alındı.



Zanlının, koliyi aynı yerde bularak satmak için Demirtaş Mahallesi'ndeki iş yerine götürdüğünü ancak daha sonra sorun yaşayabileceğini düşünerek koliyi aldığı yere bıraktığını öne sürdüğü öğrenildi.

