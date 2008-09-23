Öldüren mama tehdidi Asya’ya yayılıyor

Çin’de dört bebeğin ölümüne yol açan zehirli bebek maması skandalı diğer Asya ülkelerine de sıçradı.



Hong Kong’da Nestle süt tozunda toksik melamin maddesi bulunmasından sonra Singapur’daki Çin malı süt ürünlerinde aynı maddeye rastlandı.

Hong Kong’da da iki bebekte aynı hastalık görüldü. Malezya, Singapur, Malezya, Hong Kong, Tayvan, Japonya, Bangladeş, Brundi ve Filipinler, Çin malı süt ürünleri yasakladı. Sağlık Bakanlığı, bebek mamalarına plastik ve yapıştırıcı üretiminde kullanılan melamin yüzünden 54 bin bebeğin hastalandığını, 13 bin bebeğin hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

40 bin bebek ayakta tedavi edildi. Zehirli mama yüzünden Çin’in kalite kontrol dairesi başkanı Li Çangjiang istifa etti. Çinli çiftçiler de sütleri ellerinde kalınca ineklerini öldürmeye başladı.

