Öldüren ilaç yeniden satışta

Ölüme neden olduğu için yasaklanan zayıflama ilacı "Lida", içeriğinde değişiklik yapılmadan, izinsiz olarak yeniden satışa sunuldu.



İthalatçı firma Farmalife, satış izni için yeniden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na başvurdu. Ancak izin çıkması beklenmeden Lida internet üzerinden satışa sunuldu. Lida satış temsilcileri, ithalatçı firma Farmalife için istenen 880 bin YTL’lik cezanın, Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildiğini, firmanın da elindeki stokları eritmek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na izin için başvurduğunu bildirdiler.



Bakanlıktan henüz gerekli iznin alınmamasına rağmen, Lida internet üzerinden pazarlanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise Hürriyet’e, zayıflama kapsülünün içinde "ilaç etkin maddesi" olan "sibutramin" çıkması nedeniyle geçen yıl yasaklandığını ve "çok acele" yazısıyla toplatma kararı alındığını hatırlattılar.



Bakanlık yetkilileri, obezite tedavisinde kullanılan ilaçlarda bulunan sibutramin etken maddesinin yan etkileri nedeniyle doktor kontrolünde alınması gerektiğini söylediler. Yetkililer, ilacın kullanılmasının kesinlikle insan sağlığına zararlı olduğunu belirterek, ürünün yeni ölümlere sebep olacağı uyarısında bulundular.