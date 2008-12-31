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Sağlık

Öldüren grip salgını kapıda

Geçen yıl Avustralya’da ortaya çıkan bir grip virüsünün yeni yılda Avrupa’da etkisini hissettireceği konusunda uyarıda bulunuldu.

31 Aralık 2008 02:00

Avrupalı bilim insanları, geçen yıl Avustralya’da ortaya çıkan bir grip virüsünün yeni yılda Avrupa’da etkisini hissettireceği konusunda uyardı.

Avrupa Grip Salgını Projesi tarafından hazırlanan bir rapora göre 2007’de Avustralya’da üç kat daha sık görülen ve 6 çocuğun ölümüne neden olan ölümcül grip virüsü “H3N2 Brisbane 10”a Avrupa’da da artık yaygın olarak rastlanıyor. Grip virüsünün etkisi, İngiltere, Bulgaristan ve İspanya’da orta şiddetteyken, Portekiz’de yüksek seviyeye çıktı. Raporda salgının 11 Avrupa ülkesini daha vuracağına dikkat çekildi.

Öte yandan grip virüsü, Fransa’da da etkisini hissettirmeye başladı. İngiltere ise 2000’den bu yana en şiddetli grip salgınını yaşıyor. Hastaneler ve aile hekimlerinin verilerine göre ülkede her 100 bin kişiden 68’i gripten dolayı yatakta. Hasta sayısı her 100 bin kişide 200’ü geçtiğinde resmen salgın ilan ediliyor. Son 10 yılın en ağır grip sezonunun Ocak ve Mart ayları arasında en yüksek seviyeye çıkması bekleniyor. Gripten korunmanın en etkili yolu ise grip aşısı olmak.

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