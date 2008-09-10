Öldürdüğü kocasının cesediyle 9 ay yaşadı

Kırıkkale'nin Gündoğdu Mahallesi'nde 25 Haziran 2007 tarihinde kıskançlık yüzünden bir yıllık kocasını tabanca ile öldürüp, cesedini 9 ay banyoda sakladıktan sonra yakalanan Fatma Sungur, müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı mahkemede hakime ilginç itiraflarda bulundu. Sungur, “Yaşarken sevgim nefrete dönmüştü. Öldürdükten sonra ise nefretim sevgiye dönüştü. Ceset ile konuştum ve yanında yemek yedim” dedi.



Öldürülen 34 yaşındaki Özgür Sungur’un cesedi, 22 Mart 2008 tarihinde evinin banyosunda bulundu. Bir yıllık eşini tabanca ile öldürdükten sonra cesedini 9 ay banyoda saklayan 34 yaşındaki Fatma Sungur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin kapalı Cezaevi’ne konuldu. Hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Fatma Sungur’un yargılanmasına Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.



‘Onu çok kıskanıyordum'



İfadesinde, eşi Özgür Sungur’u öldürdükten sonra cesedini 9 ay banyoda sakladığını itiraf eden Fatma Sungur şunları anlattı: “Özgür sürekli olarak beni dövüyordu. Bir akşam evime dostunu getirdi. Bana zorla yemek yapmamı istedi, yaptım. Daha sonra dostu ile gittikten sonra gece saat 05.00’de boynunda morluklarla eve geldi ve yine beni dövdü. Bana ‘O... çocuğu’ dedi. Bunun üzerine evimizde babasına ait olan tabancayı alarak yanına gittim. ‘Neden bana böyle yapıyorsun?’ diye sorduğumda, yine bana ‘O... çoçuğu’ dedi. Bu sırada tabancayı iki kez ateşleyerek öldürdüm. Çünkü kendisini çok kıskanıyordum.”



‘Küvette yanına yattım, çamaşır suyuyla yıkadım'



Eşinin cesedini banyda küvete koyduğunu belirten Fatma Sungur, “Sevgim nefrete dönüşmüştü onun için öldürdüm. Öldürdükten sonra ise nefretim sevgiye dönüştü. Sürekli olarak öldürdüğüm kocamı çamaşır suyu ile yıkıyor. Yanına yatıyor ve karşısında yemek yiyordum. İhanete uğrayarak öldürdüğüm kişi ölü olmasına rağmen banyoda yanına yatıyordum. Önceleri pişman olmuştum. Ancak cezaevine girdikten sonra kendime geldim. Cezamı çekeceğim. Pişman değilim” dedi.



Onun telefonunu kullanıp para istemiş



Öldürülen Özgür Sungur'un babası Aslan Sungur ise, oğlunun kendisinden habersiz hiçbir iş yapmadığını belirterek, gelini Fatma Sungur’un oğlunu öldürdükten sonra sürekli olarak kendilerinden para istediğini anlattı. Aslan Sungur şöyle konuştu:



“Fatma sürekli olarak oğlumun cep telefonundan bize mesaj atarak para istiyor, onun adına ‘baba benim cezam var, kaçıyorum. Fatma’ya para gönderin, beni aramayın’ diyordu. Ben de ona inanarak 9 ay boyunca para ve ziynet eşyası gönderdim. Zor durumda olmamaları için mesaj sonrası telefonla oğlumu arıyordum. Ama cevap veren yoktu. Sürekli olarak beni ve ailemi kandırdı. Bu kız deli değil. Adalete güveniyorum. Oğluma kıydı. En ağır ceza ile cezalandırılsın.”



Duruşma, olayın geçtiği apartmanda oturan şahitlerin dinlenmesi için ertelendi.



