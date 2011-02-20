-ÖLDÜRDÜĞÜ KADIN İÇİN TELEVİZYON PROGRAMINDA AĞLAMIŞ KARAMAN (A.A) - 20.02.2011 - Karaman'da dün akşam evlerinin yanındaki harabede cesedi gömülü bulunan kadının, kayıp olduğu iddiasıyla televizyon programında ağlayan, imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ocakta annesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Asuman Yörük'ün (34) bulunması için çalışma başlattı. Yörük'ün imam nikahıyla birlikte yaşadığı Muhammet S'nin (32) ifadesini alan polis, Yörük'ün annesiyle birlikte çıktığı ulusal kanalın programında, çok sevdiğini söylediği eşinin bulunması için gözyaşı döken Muhammet S'nin konuşmalarını takibe aldı. Cinayet masası ekipleri, Muhammet S'nin televizyon programında, Yörük'ün miras yoluyla kendisine düşen parasıyla ilgili olarak polisteki ifadesiyle çelişkili konuştuğunu fark etti. Yörük'ün banka hesabını inceleyen ekipler, Muhammet S'nin ifadesinin aksine paranın bankadan belirli aralıklarla çekildiğini, Yörük'ün babasından kalan emekli maaşının da kayıp başvurusundan sonra Muhammet S'nin arkadaşı olduğu belirlenen Hakan B. (32) tarafından maaş kartıyla alındığını tespit etti. Polis, Muhammet S. ve Hakan B'yi gözaltına aldı. -SUÇUNU İTİRAF ETTİ- Suçunu itiraf eden Muhammet S, 16 Ocakta Hakan B. ile geldikleri evlerinde kendisinden ayrılmak isteyen Asuman Yörük'ü meyve bıçağıyla öldürdüğünü, cesedi arkadaşıyla evlerinin bitişiğindeki harabede açtıkları çukura gömdüklerini söyledi. Gömülü olduğu yerden çıkarılan ceset, Karaman Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Muhammet S. ile internette tanıştığı ve imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladığı öğrenilen Asuman Yörük'ün geçen yıl miras yoluyla kendisine düşen arsanın satışından elde ettiği bir miktar parayı bankaya yatırması için Muhammet S'ye verdiği öğrenildi. Yörük'ün geçen ay geçimsizlik yüzünden Muhammet S'den parasını isteyip ayrılmak istediği, buna sinirlenen Muhammet S'nin darbettiği Yörük'ün Karaman Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü bildirildi.