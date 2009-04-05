'Öldüğü biliniyordu'

BBP MKYK üyesi de olan Kemal Yavuz “Başkan’ın ilk anda yaşamını yitirdiğini parti yöneticileri biliyordu. Başbakan da ikinci gün öğrendi. Ancak ‘Başkan öldü’ diye infial koparmanın anlamı yoktu” dedi



BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Keş Dağı’ndaki helikopter kazasında, anında yaşamını yitirdiği ve bu bilgiyi bazı parti yöneticileri ile kriz masası ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da bildiği belirtildi.



BBP MKYK üyesi ve parti avukatı Kemal Yavuz, Milliyet’e yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri İsmail Güneş’le son konuşan kişi olduğunu ve aldığı bilgilerin enkazın bulunmasında önemli veri oluşturduğunu söyledi. Yavuz, “Güneş‘in, ‘Dağın zirvesine yakın meyilli yerdeyiz’ lafı üzerine arama çalışmalarını dağın zirvesine kaydırdık” dedi.



‘Ağzı olan konuşmasın’



Yavuz, “Güneş, Yazıcıoğlu’nun öldüğünü kesin olarak teyid ediyor. Bunu neden geç açıkladınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:



“Başkanın kaza sırasında öldüğü haberini hemen açıklamak, aileye bildirmek ters geldi. ‘Başkan öldü’ diye infial koparmanın anlamı yoktu. Ama bilmesi gerekenler, biliyordu. Ben Parti Genel Sekreteri’ne söyledim. Sonra Kahramanmaraş’taki kriz merkezine söyledim. Başbakan da ikinci gün geldiğinde öğrendi. Yetkililer bu konuşmayı biliyordu.”

Zehirlendiği iddiasıyla pilotun midesinden örnekler alınması konusunda, “Sadece bir şüpheyi ortadan kaldırmaya dönüktür. Adli tıp raporu, önümüzdeki hafta çıkacak” diyen Yavuz, kaza anında havada başka bir helikopterin olduğu iddialarının doğru olmadığını söyledi.



Cumhurbaşkanı’na iletildi



“Suikast, sabotaj, plotaj hatası ve normal kaza” ihtimallerini araştırdıklarını belirten BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu, “Şüpheler elbette var. Cumhurbaşkanımıza iletildi. Gerekeni yapacağını söyledi. Devletin ilgili birimleri de biliyor. Bu tip şüpheleri magazinleştirirsek, sokakta tartışırsak kendi kendimize olayın üstünü örtmüş oluruz. Ağzı olan konuşmasın” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şanverdi de şunları söyledi:



Fethullah Gülen'in şüphesi



“Gerçeğin peşindeyiz. Pilotun zehirlenmesi bir ihtimal. İçişleri Bakanı, Vali ve Garnizon Komutanı kazanın olduğu gün bize ‘ELT cihazı yok, sinyal gelmiyor’ dedi. Sonra varlığı söyleniyor. ELT cihazı olsaydı bulunurdu. Uzmanlarımız ‘Anten kırık olsa da bulunur’ diyor. Fethullah Gülen hoca gibi birçok insan suikast, sabotaj gibi şüphelerini iletti. Bütün alternatiflerin üzerine gideceğiz. Kayseri Valisi kasıtlı yönlendirilmiş olabilir. Televizyonlar AA’nın haberini yayınlayınca, köylüler aramaktan vazgeçti. Arama çalışmaları sabote edildi. Kaza gününü kaybettik. Valinin açıklaması kadar, haberin sekiz gün sonra çekilmesi skandal. Birileri korunmak isteniyor.”



Ortaya çıkan yeni kayıt



Kemal Yavuz, 112 ile son konuşmalarını bütün Türkiye’nin TV’lerden dinlediği gazeteci İsmail Güneş ile kendisinin de yaklaşık 5 dakika süren görüşmesini şöyle özetledi:



Kemal Yavuz (KY): Başkan’a ne oldu

İsmail Güneş (İG): Öldü, Başkan parçalandı, eks oldu

KY: Başkan ne yapıyor

İG: (Sesi yükseliyor heyecanlanıyor) Parçalandı, öldü eks oldu dedim ya. Aha şurda yatıyor.

KY: Nerdesiniz?

İG: Yerimizi tarif edemem bir yer görünmüyor

KY: Etrafına iyi bak bakalım, sizi bulmamız için

İG: Biz dağın zirvesine çok yakınız. Bulunduğumuz yer çok meyilli

KY: Kar var mı?

İG: Kar yok sis ve tipi var.

KY: Taşlık, ormanlık mı nasıl bir yer

İG: Tipi var hiç bir yer göremiyorum

KY: Senden başka yaşayan var mı?

İG: Bir tanesi yaşıyor o da can çekişiyor.

İG: O ölmek üzere ben de öleceğim. Çünkü kanamam var. Kan kaybından ben de öleceğim. Yetişin muhakkak kurtarın

KY: Bu numaraya dikkat et. Seni tekrar arayacağım. Telefona mutlaka bak, sizi bulmamız için.

