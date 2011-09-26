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Dünya

Öldü diye morga kondu ANKARA (A.A)

26 Eylül 2011 13:51

-Öldü diye morga kondu ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Brezilya'da doktorun ölüm raporunu hazırlamasının ardından morga indirilen 60 yaşındaki kadının yaşadığı, saatler sonra ortaya çıktı. "O Globo" gazetesinin haberine göre, akciğer iltihabı nedeniyle hastanede yatan Rosa Celestrino'yu muayene eden doktor, hastada yaşam belirtisi bulamadığı için ölüm raporu hazırladı. Hastane morguna indirilen kadın, ceset torbasına yerleştirildi. Yaklaşık iki saat sonra kadının kızı Rosangela Celestrino, annesiyle son kez vedalaşmak istedi ve morga indi. Torbanın yüz bölümünü açan kadın, annesinin yaşadığını fark etti ve çığlık attı. Rosangela Celestrino, "Annem yaşıyor... diye bağırdığımda, insanlar önce delirdiğimi düşündü" dedi. Yaşlı kadın yeniden servise çıkarıldı ve makinelere bağlandı.

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