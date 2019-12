Öldü diye mezarı kazılırken sigara istedi

Geçirdiği kalp krizi sonucu kalbi duran ve öldüğü açıklanan Batmanlı Hasan Altun, 25 dakika sonra gözlerini açarak yeniden hayata döndü. Kendine gelir gelmez doktordan sigara istediğini söyleyen Altun, yaşam fonksiyonlarını bir süre kaybedip tekrar yaşama döndüğünü doktorundan öğrendi.



Batman'da Belde Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası TPAO emeklisi işçi Hasan Altun (53), evde aniden rahatsızlandı. Ağrı bölgesi ve aşırı terleme nedeniyle eşinin kalp krizi geçirdiğini tahmin eden Pervin Altun, yakınlarına haber verip eşini hastaneye kaldırdı.



Kaldırıldığı hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra Altun'un kalbe giden ana damarlarından birinin kapalı olduğu tespit edildi. Anjiyoya alındıktan kısa bir süre sonra kalbi duran ve tüm hayati fonksiyonlarını kaybeden Altun'un, hastaneye akın eden yakınlarına vefat ettiği haberi verildi. Mezarı kazılan Altun'un defin işlemleri için imam bile çağrıldı. Fakat bu aşamada Hasan Altun yeniden gözlerini açtı.



Hasan Altun'un yanından bir an olsun ayrılmayan eşi Pervin Altun, eşinin ölüm haberi ile sarsılıp 25 dakika sonra tekrar hayata dönmesi ile büyük sevinç yaşadığını belirterek, "Eşim vefat haberi geldikten sonra ağlamaya başladık. Yaklaşık on dakikalık bağrışma ve ağlaşmadan sonra eşimi son kez görmek için içeri girdim. Üzerine kapandım ve kulağına birçok şey fısıldayıp ağladım. Eşimin vücudu hala sıcaktı. O an bir nefes alma olayı oldu. Doktorlar beni çıkartıp elektro şok uyguladı. Allah onu tekrar bize bağışladı. Bu duygu anlatılmaz, tarif edilemez bir duygu." dedi.



Şu an sağlığının iyi olduğunu belirten Hasan Altun ise, "Ana damarım açılıncaya kadar olan kısmı hatırlıyorum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. En son beni yoğun bakıma aldılar. Erhan Hoca başımda, dedim 'Hocam sana zahmet bir sigara alayım, başım dönüyor'. 'Peki Hasan sana ne oldu biliyor musun?' dedi. 'Yok' dedim. Bir sigara istedim, doktor da sinirlendi, çıktı gitti." diye konuştu.