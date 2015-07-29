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Dünya

Öldü denilen kadın cenaze evinde uyandı!

Almanya'da bir doktorun 'öldü' dediği 92 yaşındaki bir kadın cenaze evinde uyanınca büyük şaşkınlık yaşandı

29 Temmuz 2015 20:14

Almanya ’da ismi açıklanmayan bir doktorun öldü dediği 92 yaşındaki kadın, cenaze evindeki soğutulmuş odada uyandı.

Radikal'de yer alan habere göre, nabzının atmaması ve nefes almaması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve huzurevinde yaşayan 92 yaşındaki kadın, kısa süre ‘ölü’ ilan edildi. Ne var ki, aynı günün akşam saatlerinde cenaze evinde görevli bir kişi, soğuk odada bir kişinin çığlığını duyduğunu ve kadının yaşadığını fark ettiğini açıkladı.

Telegraph’ın haberine göre, hastasının sağlığını ihmal etmekle suçlanan doktor, para veya hapis cezası alabilir. 92 yaşındaki kadının bu olaydan iki gün sonra kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği bilgiler arasında.

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