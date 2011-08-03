Öldü denilen bebek cenazede ağladı

T24 - Brezilya'da yeni doğmuş bir kız çocuğu, doktorların öldüğünü açıklamasının ardından cenaze töreni esnasında ağlamaya başladı.



Polis yaptığı açıklamada, Araxa kenti Santa Casa de Misericordia hastanesinde 14 yaşında 7 aylık hamile bir gencin doğum yaptığını, hastane yetkililerinin bebeğin doğumdan birkaç dakika sonra öldüğünü rapor ettiğini söyledi.



Açıklamada, bebeğin cenazesinin defnedilmek üzere cenaze evine gönderildiği, cenaze görevlisinin bebeği gömmeye hazırlandığı esnada bebeğin ağladığı ve canlı olduğunun fark edildiği kaydedildi.



Bebeğin hemen hastaneye götürüldüğü ve yoğun bakıma alındığı bildirildi. Hastane olayı doğrularken konu hakkında bilgi vermedi.





