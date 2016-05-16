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Spor

Old Trafford'da şüpheli paket maç erteletti

Paketin stadyumda antrenman yapan özel bir şirket tarafından unutulduğu ve içinde idman eşyaları bulunduğu açıklandı

16 Mayıs 2016 06:31

İngiltere Premier Liginde, Manchester United ile Bournemouth arasında Old Trafford stadyumunda oynanacak maç, tribünlerde şüpheli bir paket bulunması üzerine ertelendi.

Maçtan hemen önce tribünler boşaltıldı. Polis tuvalette bulunan paketi kontrollü bir şekilde patlattı.

Paketin stadyumda antrenman yapan özel bir şirket tarafından unutulduğu ve içinde idman eşyaları bulunduğu açıklandı.

Polis her iki takımın taraftarlarına da işbirlikleri ve anlayışları için teşekkür etti.

Ertelenen maç salı akşamı oynanacak.

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