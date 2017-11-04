Olcay Şahan'ın cezası onandı

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da rakibine sportmenlik dışı hareket yapan ve 3 maç ceza alan Olcay Şahan'ın cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Kurul, Trabzonspor Kulübü'nün Olcay'ın 3 maçlık cezasına yaptığı erteleme talebini reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinde konuya ilişkin şu açıklamaya yer verdi:

"TFF Tahkim Kurulu 4 Kasım 2017 günlü (55) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

E.2017/422 - K.2017/429

Trabzon Spor A.Ş. futbolcusu Olcay Şahan'ın, PFDK'nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/293 - K.2017-2018/348 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Olcay Şahan'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme isteminin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."

Ne olmuştu?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında Olcay Şahan, yerde kalan rakibi Badou Ndiaye'ye sportmenlik dışı harekette bulunmuştu. Olcay'ın hareketi üzerine Sofiane Feghouli de olaya dahil olmuş, iki oyuncu da kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) iki oyuncuya da 3'er maçlık ceza vermişti. Galatasaray, Feghouli'nin cezasına itirazda bulunurken, Trabzonspor da Olcay'ın cezasında erteleme talep etmişti.