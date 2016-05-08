Olcay Şahan ile fotoğraf çektiren Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada: Bu nasıl vizyon ya?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yaşanan derbi heyecanında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Şampiyonluk adayı Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiren maçta Galatasaray kötü geçen sezonda Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaraylı taraftarların derbi öncesinde Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan ile fotoğraf çektirmeleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar, "Başkasını bulamadınız mı?", "Bu nasıl vizyon ya?", "Sevdiyseniz sizde kalabilir, hatta sarılın bırakmayın çıkamasın o stattan" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının Twitter'da yaptığı paylaşımlar şöyle: