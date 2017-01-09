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Spor

Olcay Şahan: Gitmeye hazırım

Trabzonspor'un istediği Olcay Şahan, Beşiktaş'ta az forma şansı bulduğu için gitmeye sıcak bakıyor

09 Ocak 2017 12:08

Trabzonspor, Beşiktaş’ta Ryan Babel’in transfer edilmesinin ardından milli futbolcu Olcay Şahan için siyah-beyazlılarla temasa geçti.
 
Başkan Muharrem Usta’nın oyuncuyla yaptığı görüşmede rakamsal konularda anlaştığı ancak Olcay’ın kafasındaki birkaç soru işaretini gidermek için süre istediği öğrenildi.
 
Dün menajeriyle Antalya’da bir araya gelen Olcay’ın da, “Şu anki takımda görev yapma şansım oldukça az. Şartlar elverirse Trabzon’a gitmeye hazırım” sözleriyle transfere yeşil ışık yaptığı öğrenildi.
 
Ersun Yanal’ın da 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun mücadeleci yönünden yararlanmak adına bu transferin gerçekleşmesini istediği kaydedildi.

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