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Spor

Olcay gole sevinmedi, Beşiktaşlılar alkışladı (FOTOĞRAFLAR)

Beşiktaş karşısında takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü atan Olcay Şahan, golden sonra sevinmedi, Siyah-beyazlı tribünler de eski futbolcularını alkışladı

01 Ekim 2017 23:11

Beşiktaş karşısında takımına 1-1\'lik beraberliği getiren golü atan Olcay Şahan, golden sonra sevinmedi, Siyah-beyazlı tribünler de eski futbolcularını alkışladı.
Vodafone Park\'ta 19.30\'da başlayan maçta Beşiktaş, 13. dakikada Talisca\'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 21. dakikasında ise Trabzonsporlu Olcay Şahan skora dengeyi getiren golü kaydetti. Olcay, golden sonra sevinç yaşamayarak ellerini havaya kaldırdı. Beşiktaş tribünleri de eski futbolcularına alkışlarla karşılık verdi.

İSTANBUL / DHA

FOTO: CAN EROK

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