Olcay Baykal: Kaset montaj

T24 - Olcay Baykal, eşi “Deniz Baykal’ın görüntüleri” konusunda ilk kez konuştu. Olcay Baykal “Montaj olan kaseti gerçekmiş gibi sundular. Bu yalan haberler hepimizi çok üzüyor” dedi.



Taraf gazetesine konuşan Olcay Baykal şunları söyledi: “Teknoloji ürünü montaj olan kaset gerçekmiş gibi, kişiler tespit olunmuş gibi sundular. Oysa raporda, ‘oradaki kimlikler tespit olunamıyor’ diyor. Aile onurumuza saldıran bu yalan haberler hepimizi çok üzüyor. Bir anda bombardıman gibi bu yalan haberler çoğaldı. Hem de bize yakın olduğunu söyleyenler yapıyor bunu. Bir anda döndüler. Çok üzülüyorum bu duruma. Böyle yalan şeylere, tertip şeylere açıklama yapmak bile zül geliyor bize. İşte rapor, gerçekleri söylüyor. Bunları maksatlı olarak yapıyorlar. Çok ayıp bunlar.”



Olcay Baykal, eşinin 340 bin dolara yat satın aldığı iddiaları için de özetle şu görüşleri dile getirdi: “Geçmişte de Antalya’da büyük arazilerimiz olduğu yönünde yalan haberler yazıldı. İspatlanamadı ve tazminat ödendi. Bu sefer de böyle olacak. Bizim hiçbir zaman 340 bin dolar paramız olmadı. Artık teknoloji ilerledi. Her şeyimizi araştırabilirler. Bulsunlar, getirsinler. Yalan bunlar.”





