T24 LogoT24 Logo
Gündem

Olcay Baykal: Kaset montaj

Olcay Baykal, eşi “Deniz Baykal’ın görüntüleri” konusunda ilk kez konuştu.

31 Mayıs 2010 03:00

T24 - Olcay Baykal, eşi “Deniz Baykal’ın görüntüleri” konusunda ilk kez konuştu. Olcay Baykal “Montaj olan kaseti gerçekmiş gibi sundular. Bu yalan haberler hepimizi çok üzüyor” dedi.

Taraf gazetesine konuşan Olcay Baykal şunları söyledi: “Teknoloji ürünü montaj olan kaset gerçekmiş gibi, kişiler tespit olunmuş gibi sundular. Oysa raporda, ‘oradaki kimlikler tespit olunamıyor’ diyor. Aile onurumuza saldıran bu yalan haberler hepimizi çok üzüyor. Bir anda bombardıman gibi bu yalan haberler çoğaldı. Hem de bize yakın olduğunu söyleyenler yapıyor bunu. Bir anda döndüler. Çok üzülüyorum bu duruma. Böyle yalan şeylere, tertip şeylere açıklama yapmak bile zül geliyor bize. İşte rapor, gerçekleri söylüyor. Bunları maksatlı olarak yapıyorlar. Çok ayıp bunlar.”

Olcay Baykal, eşinin 340 bin dolara yat satın aldığı iddiaları için de özetle şu görüşleri dile getirdi: “Geçmişte de Antalya’da büyük arazilerimiz olduğu yönünde yalan haberler yazıldı. İspatlanamadı ve tazminat ödendi. Bu sefer de böyle olacak. Bizim hiçbir zaman 340 bin dolar paramız olmadı. Artık teknoloji ilerledi. Her şeyimizi araştırabilirler. Bulsunlar, getirsinler. Yalan bunlar.”


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24