Olcan Adın resmen Galatasaray'da

Trabzonspor, Olcan Adın'ı 4 milyon Euro ve Salih Dursun'un iki sezon kiralanması karşılığında Galatasaray'a verildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Olcan Adın'a ödenecek ücretler yer aldı. Sarı kırmızılıların KAP'a gönderdiği bildirimde, Olcan'a 4 sezon boyunca sırasıyla 1.600.000 Euro, 1.700.000 Euro, 1.800.000 Euro ve 1.900.000 Euro sabit transfer ücreti ve 15.000 Euro maç başı ücreti ödeneceği belirtildi.

Açıklamada "Futbolcuya yapılacak ödemeler her yıl sabitlenecek döviz kurundan Türk Lirası olarak ödenecektir" ifadesi de yer aldı.

Galatasaray, Trabzonsporlu Olcan Adın için görüşmeye başlandığını borsa 30 Haziran'da bildirmişti.



Olcan Adın kimdir?



Genç yaşta Kartalspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ancak Sarı-Lacivertli ekipte başarılı olamadığı için sürekli başka takımlara kiralanan Olcan Adın, Gaziantepspor’a gönderildikten sonra müthiş bir yükseliş yaşadı.

Olcan Adın, Antep’te yıldızı parlattıktan sonra Trabzonspor’a transfer oldu. Olcan Adın, 2011-2014 sezonlarında Trabzonspor'da başarı grafiğini sürekli yükseltmişti.