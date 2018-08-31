Olcan Adın ile Mevlüt Erdinç Antalyaspor'da

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda yeni transferi Olcan Adın da yer aldı. Olcan Adın ile 1 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı beyazlılar Medipol Başakşehir\'den Mevlüt Erdinç\'i de 1 yıllığına kiraladı.

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Antalyaspor, pazar günü 21.45\'te sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman ısınma ve koşuyla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenmanın ikinci bölümü izlemeye kapalı gerçekleştirildi. Korkmaz, antrenmanın ikinci bölümünde futbolcularına Çaykur Rizespor maçının taktik çalışmasını yaptırdı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle William, Maicon, katılmadı.

OLCAN ADIN ANTRENMANDA

Antrenmana Antalyaspor\'un yeni transferi Olcan Adın da katıldı. Olcan Adın\'ın Antalyaspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlılar Medipol Başakşehir \'den Mevlüt Erdinç\'i de 1 yıllığına kiraladı.

YENİ BAŞKAN ÖZTÜRK ANTRENMANI İZLEDİ

Antrenmanı 8 ay sonra yeniden göreve gelen Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi. Futbolcular ve teknik direktör Bülent Korkmaz ile bir süre sohbet eden Öztürk, daha sonra saha ortasında takıma seslendi. Öztürk, burada yaptığı konuşmada yönetime isteyerek geldiğini anlattı. Takımdaki finansal sıkıntıya rağmen futbolcuların birlik ve beraberliğinin, sahadaki performansın önemine dikkati çeken Öztürk, Antalyaspor\'un çok iyi yerlere geleceğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

- Ali Şafak Öztürk\'ten detay

- Olcan Adın\'dan detaylar

- Antrenmandan detaylar

HABER: Tolga Yıldırım KAMERA: Semih Ersözler