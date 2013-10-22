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Spor

TFF, olaylı derbi kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nu olaylı Beşiktaş-Galatasaray derbisinde, Galatasaray'ın hükmen galip olduğuna karar verdi

22 Ekim 2013 20:26

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle devam eden maçın son anlarında sahaya çok sayıda Beşiktaş taraftarı girmiş ve hakem Fırat Aydınus maçı tatil etmek zorunda kalmıştı.
 
Konuyla ilgili olarak toplanan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri de bu maça ilişkin nihai kararı belirledi. Alınan karara göre söz konusu maç, Galatasaray'ın lehine hükmen 3-0 şeklinde tescillendi.
 
 

TFF'nin açıklaması

 
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 22.10.2013 tarihli toplantısında, 22.09.2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Beşiktaş A.Ş. - Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakası hakkında kararını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2-1 Galatasaray A.Ş. lehine devam ederken 93. dakikada müsabaka hakemi tarafından tatil edilen müsabaka ile ilgili olarak, Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün Futbol Müsabaka Talimatı'nın 19. Maddesi uyarınca (3-0) hükmen yenik sayılmasına, Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün (3-0) hükmen galip sayılmasına oyçokluğuyla karar vermiştir."

 

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