T24 LogoT24 Logo
Spor

Olaylı derbide tüm sanıklara beraat

2012'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda şampiyonun belirlendiği Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından saha dışında çıkan olaylara ilişkin davanın duruşması görüldü

26 Şubat 2014 19:26

 

Spor Toto Süper Lig'de 12 Mayıs 2012'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda şampiyonun belirlendiği Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından saha dışında çıkan olaylara ilişkin davanın duruşması Anadolu Adalet Sarayı’ndaki 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görüldü.

Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken, sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen polis memuru İbrahim Aydın, sanıkların hiçbirini tanımadığını belirterek, "Polis arabasına ve sokak lambalarına zarar veren birkaç kişiyi yakalayarak karakola götürdük. Ancak olayların büyümesi ve yakalanan kişilerin çokluğu nedeniyle genel olarak tutanak tuttuk" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de 12 Mayıs 2012'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda şampiyonun belirlendiği Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından saha dışında çıkan olaylara ilişkin davanın duruşması Anadolu Adalet Sarayı’ndaki 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görüldü.

Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken, sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen polis memuru İbrahim Aydın, sanıkların hiçbirini tanımadığını belirterek, "Polis arabasına ve sokak lambalarına zarar veren birkaç kişiyi yakalayarak karakola götürdük. Ancak olayların büyümesi ve yakalanan kişilerin çokluğu nedeniyle genel olarak tutanak tuttuk" diye konuştu.

Mahkeme Hakimi Mustafa Can Korkarer'in "Neden ayrı ayrı tutanak tutmadınız?" sorusu üzerine Aydın, yakaladığı kişilerin kimler olduğunu hatırlamadığını kaydetti.

Tanık olarak dinlenilen polis memuru Gökmen Akın da olay tarihinde Güven Timleri'nde görevli olduğunu belirterek, "Biz bu grup içinden birkaç kişiyi yakalayarak karakola götürdük. Bizzat zarar veren kişileri yakalayıp yakalamadığımızı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Hakim Korkarer, sanıkların, yüklenen suçları işlediklerine dair cezalandırılmaları için yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

10 yıla kadar hapis isteniyordu


Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 12 Mayıs 2012 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan maç sonrası saha dışında taraftarlar arasında olaylar çıktığı anlatıldı.

Taraftarların polis araçlarına, otobüs duraklarına, kaldırım taşlarına ve sivil araçlara zarar verdiği kaydedilen iddianamede, olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 kişinin ''görevi yaptırmamak için direnmek'' ve ''kamu malına zarar vermek'' suçlarından 1 yıl 8 aydan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

ETİKETLER

olaylı derbitüm sanıklarberaatfenerbahçegalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24