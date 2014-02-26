Olaylı derbide tüm sanıklara beraat

Spor Toto Süper Lig'de 12 Mayıs 2012'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda şampiyonun belirlendiği Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından saha dışında çıkan olaylara ilişkin davanın duruşması Anadolu Adalet Sarayı’ndaki 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görüldü.

Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken, sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen polis memuru İbrahim Aydın, sanıkların hiçbirini tanımadığını belirterek, "Polis arabasına ve sokak lambalarına zarar veren birkaç kişiyi yakalayarak karakola götürdük. Ancak olayların büyümesi ve yakalanan kişilerin çokluğu nedeniyle genel olarak tutanak tuttuk" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de 12 Mayıs 2012'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda şampiyonun belirlendiği Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından saha dışında çıkan olaylara ilişkin davanın duruşması Anadolu Adalet Sarayı’ndaki 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görüldü.

Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken, sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen polis memuru İbrahim Aydın, sanıkların hiçbirini tanımadığını belirterek, "Polis arabasına ve sokak lambalarına zarar veren birkaç kişiyi yakalayarak karakola götürdük. Ancak olayların büyümesi ve yakalanan kişilerin çokluğu nedeniyle genel olarak tutanak tuttuk" diye konuştu.

Mahkeme Hakimi Mustafa Can Korkarer'in "Neden ayrı ayrı tutanak tutmadınız?" sorusu üzerine Aydın, yakaladığı kişilerin kimler olduğunu hatırlamadığını kaydetti.

Tanık olarak dinlenilen polis memuru Gökmen Akın da olay tarihinde Güven Timleri'nde görevli olduğunu belirterek, "Biz bu grup içinden birkaç kişiyi yakalayarak karakola götürdük. Bizzat zarar veren kişileri yakalayıp yakalamadığımızı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Hakim Korkarer, sanıkların, yüklenen suçları işlediklerine dair cezalandırılmaları için yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

10 yıla kadar hapis isteniyordu



Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 12 Mayıs 2012 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan maç sonrası saha dışında taraftarlar arasında olaylar çıktığı anlatıldı.

Taraftarların polis araçlarına, otobüs duraklarına, kaldırım taşlarına ve sivil araçlara zarar verdiği kaydedilen iddianamede, olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 kişinin ''görevi yaptırmamak için direnmek'' ve ''kamu malına zarar vermek'' suçlarından 1 yıl 8 aydan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.