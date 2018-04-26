Olaylı derbi soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylarla ilgili mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Derbi olaylarına ilişkin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında Şenol Güneş’i yaralayan S.D.’nin de bulunduğu 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık sorgusunun ardından, Şenol Güneş'i yaraladığı belirtilen S.D.'nin de bulunduğu 5 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, 15 kişi için adli kontrol istenmişti. Savcılık, 5 kişiyi ise serbest bırakmıştı.